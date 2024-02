Atacante Pedro, do Flamengo, tem carro de luxo roubado no Rio de Janeiro

O atacante Pedro Guilherme, do Flamengo, teve o carro de luxo roubado por criminosos na madrugada desta sexta-feira (16), na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ainda em Aracaju após a vitória do Flamengo contra o Bangu, o jogador publicou em suas redes sociais que seu irmão havia sido vítima do crime, e que seu carro, uma Land Rover de aproximadamente R$ 650 mil, havia sido roubado.

O irmão do atleta, Victor Guilherme, estava a caminho do aeroporto para buscar Pedro quando foi abordado. De acordo com a publicação do jogador, os criminosos abordaram seu irmão na Linha Vermelha, via que liga o Rio de Janeiro à São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

“Infelizmente, assaltaram meu irmão na Linha Vermelha nesta madrugada. Levaram meu carro e todos os pertences dele. Quem tiver informações sobre o carro, só mandar por DM”, escreveu o jogador na foto publicada.

Pedro foi destaque do Flamengo na partida contra o Bangu. O atacante marcou os três gols da vitória por 3 a 0, placar que colocou o clube na liderança do Campeonato Carioca, com 18 pontos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)