Atacante paraense lamenta ‘falha nossa’ em empate do Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil

Após empatar em casa por 1 a 1, diante do América-MG, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o atacante Rony analisou o confronto e elogiou o time mineiro. O jogador lamentou a falha do zagueiro Emerson Santos após saída errada de bola que originou o gol do adversário.

– Jogo difícil. América é um time organizado e não é à toa que briga pelo acesso. Sabíamos que seria difícil. Infelizmente, por falha nossa, levamos o gol no começo. Conseguimos empatar e voltamos ligados – disse Rony.

Rony reconheceu que o time não foi bem no primeiro tempo, mas enalteceu a atuação da equipe na etapa final. Ele reconheceu a frustração pelo resultado em casa, porém sabe que que a disputa está aberta.

Simule a reta final do Brasileirão 2020– Tivemos um segundo tempo muito bom, mas não concluímos em gol. A gente sabe que era importante fazer o resultado aqui, mas ainda tem 90 minutos para brigar e temos totais condições de ir e vencer. Nosso time sabe o que quer na competição e buscaremos o resultado para ir para final – completou o camisa 11 palmeirense.

Palmeiras e América-MG voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (30), às 21h30, na Arena Independência. Antes disso, o Verdão recebe o Red Bull Bragantino, domingo (27) no Allianz Parque, pelo Brasileiro.