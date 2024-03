Atacante Harry Kane sofre lesão e pode ser desfalque em amistoso contra o Brasil

Próximo ao amistoso contra o Brasil neste sábado (23), em Wembley, a Seleção da Inglaterra pode sofrer um grande desfalque após o acidente do atacante Harry Kane, no último sábado (16). O inglês sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, na vitória do Bayern de Munique contra o Darmstadt, pela Bundesliga. A lesão aconteceu durante os 33 minutos da segunda etapa, em uma tentativa de carrinho para alcançar a bola e fazer o gol. O jogador acabou prendendo o pé esquerdo no chão ao se embolar com a rede e precisou de atendimento médico, saindo do jogo logo em seguida.

Até o momento, Kane segue confirmado para enfrentar o Brasil no dia 23, e depois a Bélgica, no dia 26, em amistoso que também será disputado em Londres. O jogador continua em tratamento intenso para estar em condições de atuar nas partidas.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

VEJA MAIS

Harry Kane é o maior artilheiro da seleção inglesa em toda a história. Ele marcou 62 gols nas 89 partidas oficiais que fez. Na atual temporada europeia, tem sido o destaque do Bayern de Munique, marcando 37 gols e dando 10 assistências em 37 jogos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)