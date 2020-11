Atacante do Independente fala sobre futuro do clube na Série D

O Campeonato Brasileiro da série D se aproxima da reta final e o Independente, após a vitória do último fim de semana, mantém-se na briga por uma vaga na próxima fase do torneio.

O atacante Gabriel Costa comentou sobre o bom resultado diante do Bragantino. "O resultado foi positivo, colocou a gente vivo na competição. Cada jogo para gente é uma final, porque nosso objetivo é a classificação para a próxima fase, e com essa vitória, só nos deu mais esperança ainda. A expectativa para o jogo contra o Fast é a melhor possível, nosso time está bastante confiante, viemos de uma ótima crescente, estamos cinco jogos sem perder, e jogando dentro de casa, com o clima e o campo a nosso favor, temos grande chance de sair com a vitória e se manter mais vivo ainda na briga pela classificação. Esperamos fazer um grande jogo", disse.

O Indepedente está distante de seis pontos atrás do Rio Branco, quarto colocado - 17 contra 11. Faltam ainda quatro rodadas para o fim da primeira fase. O duelo contra o Fast acontece no sábado, 16h.