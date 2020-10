Atacante do Benfica explica conselhos de Jorge Jesus

O atacante Darwin Núñez, do Benfica, revelou os conselhos que vem recebendo do técnico Jorge Jesus desde que foi contratado pelo clube na última janela de transferências. Em entrevista à “Rádio Sport890”, o uruguaio afirmou que seus primeiro gol com a camisa dos Encarnados saiu por seguir a dica do Mister.

- Sempre conversou comigo e me apoiou, mesmo quando os gols não estavam saindo. Me disse que tenho que aprender algumas coisas, alguns movimentos, mas diz sempre para eu fazer o que sei. Me deu confiança e agora só tenho que retribuir em campo.

O jovem de 21 anos explicou que seu primeiro gol contra o Lech Pozan, pela Liga Europa, foi um movimentado que o treinador o teria explicado como fazer nos treinamentos. Naquela partida, o atacante ainda marcou outros dois tentos e anotou seu primeiro gol no Campeonato Português na última rodada contra o Belenenses.