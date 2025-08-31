Atacante da Premier League expõe próprio clube por dificultar saída: 'Atrapalha meu caminho' Estadão Conteúdo 31.08.25 10h12 Sexto maior artilheiro na última edição da Premier League, com 19 gols, o atacante Yoane Wissa criticou publicamente o clube pelo qual atua há quatro anos, o Brentford, neste domingo, por dificultar sua saída para outra equipe, na véspera do encerramento da janela de transferências, nesta segunda-feira. O atleta de 28 anos afirmou que deseja deixar o clube, que vem "atrapalhando indevidamente o meu caminho". O Newcastle, que também pode perder o sueco Alexander Isak, vice-artilheiro da competição na temporada passada, com 23 gols, havia demonstrado interesse no atleta e encaminhado sua chegada. Na última hora, porém, o Brentford teria rejeitado o acordo, aumentando a pedida de 40 para 65 milhões de libras, segundo a BBC. "No início deste verão, tive conversas abertas com a administração do clube e com o novo técnico", escreveu Wissa nas redes sociais, referindo-se a Keith Andrews. "Deixei clara minha intenção de explorar um novo desafio e, durante essas conversas, foi confirmado a mim e aos meus representantes que o clube não me impediria caso recebesse uma oferta razoável. Isso também foi registrado por escrito." O atacante da seleção do Congo afirmou que acreditava que o Brentford havia chegado a um acordo com o outro clube sobre sua transferência, mas que, desde então, mudou de ideia. "Isso me deixou em uma posição difícil e frustrante. O compromisso de que eu poderia sair neste verão não foi cumprido. É triste ter que escrever isso, e mantenho total respeito pelo clube e seus torcedores", reclamou. Apesar de ter formado uma parceria de sucesso com Bryan Mbeumo, que marcou outros 20 gols na Premier League e acabou contratado pelo Manchester United, Wissa ainda não jogou pelo Brentford nesta temporada e já havia removido qualquer associação com o clube de sua conta no Instagram. "Nunca se tratou de abandonar um clube de futebol fantástico. Trata-se de poder seguir em frente com a bênção do Brentford, com base em um compromisso assumido repetidamente de que eu poderia partir para um novo capítulo neste verão. Se for obrigado a ficar, só vai manchar quatro anos maravilhosos neste clube incrível", comentou Wissa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Brentford Yoane Wissa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 NA BRONCA Claudinei dispara contra arbitragem, diz que Paysandu jogou melhor e lamenta chances perdidas Para o treinador bicolor, a árbitra Edna Alves não voltou atrás em sua decisão após checar VAR em lance de possível pênalti em Vilela, apenas para não assumir que errou 30.08.25 20h30 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22