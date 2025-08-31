Capa Jornal Amazônia
Atacante da Premier League expõe próprio clube por dificultar saída: 'Atrapalha meu caminho'

Estadão Conteúdo

Sexto maior artilheiro na última edição da Premier League, com 19 gols, o atacante Yoane Wissa criticou publicamente o clube pelo qual atua há quatro anos, o Brentford, neste domingo, por dificultar sua saída para outra equipe, na véspera do encerramento da janela de transferências, nesta segunda-feira.

O atleta de 28 anos afirmou que deseja deixar o clube, que vem "atrapalhando indevidamente o meu caminho". O Newcastle, que também pode perder o sueco Alexander Isak, vice-artilheiro da competição na temporada passada, com 23 gols, havia demonstrado interesse no atleta e encaminhado sua chegada. Na última hora, porém, o Brentford teria rejeitado o acordo, aumentando a pedida de 40 para 65 milhões de libras, segundo a BBC.

"No início deste verão, tive conversas abertas com a administração do clube e com o novo técnico", escreveu Wissa nas redes sociais, referindo-se a Keith Andrews. "Deixei clara minha intenção de explorar um novo desafio e, durante essas conversas, foi confirmado a mim e aos meus representantes que o clube não me impediria caso recebesse uma oferta razoável. Isso também foi registrado por escrito."

O atacante da seleção do Congo afirmou que acreditava que o Brentford havia chegado a um acordo com o outro clube sobre sua transferência, mas que, desde então, mudou de ideia. "Isso me deixou em uma posição difícil e frustrante. O compromisso de que eu poderia sair neste verão não foi cumprido. É triste ter que escrever isso, e mantenho total respeito pelo clube e seus torcedores", reclamou.

Apesar de ter formado uma parceria de sucesso com Bryan Mbeumo, que marcou outros 20 gols na Premier League e acabou contratado pelo Manchester United, Wissa ainda não jogou pelo Brentford nesta temporada e já havia removido qualquer associação com o clube de sua conta no Instagram.

"Nunca se tratou de abandonar um clube de futebol fantástico. Trata-se de poder seguir em frente com a bênção do Brentford, com base em um compromisso assumido repetidamente de que eu poderia partir para um novo capítulo neste verão. Se for obrigado a ficar, só vai manchar quatro anos maravilhosos neste clube incrível", comentou Wissa.

