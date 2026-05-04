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Atacante Bruno Henrique renova contrato com o Flamengo até o final de 2027

O jogador, que estreou pelo time em 2019, assinou o novo compromisso ao lado do diretor de futebol, José Boto

Estadão Conteúdo

Dono de 18 títulos com o Flamengo, o atacante Bruno Henrique, de 35 anos, renovou seu contrato com o clube da Gávea, nesta segunda-feira, até dezembro de 2027. O jogador, que estreou pelo time em 2019, assinou o novo compromisso ao lado do diretor de futebol, José Boto, e acompanhado pela mulher Gisellen e os filhos Lorenzo e Pietro.

"Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e a ajudar o clube a conquistar ainda mais", afirmou o atleta, apelidado de "Rei dos Clássicos", pelos 22 gols marcados em 63 confrontos contra os rivais Vasco, Fluminense e Botafogo, o camisa 27 soma 362 jogos, 114 gols e 58 assistências.

Bruno Henrique foi campeonato carioca em 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026; campeonato brasileiro em 2019, 2020 e 2025; Copa Libertadores de 2019, 2022 e 2025; Supercopa do Brasil em 2020, 2021 e 2025; Copa do Brasil: 2022 e 2024 e Recopa sul-americana em 2020.

"Mais do que o ídolo que ele é e que vai ser daqui a uns anos, é muito importante o que ele significa neste momento para a equipe. Eu tenho 40 anos de futebol e quando me perguntam sobre profissionalismo e competitividade, me vem ele na cabeça: ganhou tudo o que ganhou e segue sendo, todos os dias, um exemplo de competitividade, superação e profissionalismo para os meninos 18, 19 anos", afirmou o Boto.

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