Atacante Bruno Henrique renova contrato com o Flamengo até o final de 2027 O jogador, que estreou pelo time em 2019, assinou o novo compromisso ao lado do diretor de futebol, José Boto Estadão Conteúdo 04.05.26 20h12 Dono de 18 títulos com o Flamengo, o atacante Bruno Henrique, de 35 anos, renovou seu contrato com o clube da Gávea, nesta segunda-feira, até dezembro de 2027. O jogador, que estreou pelo time em 2019, assinou o novo compromisso ao lado do diretor de futebol, José Boto, e acompanhado pela mulher Gisellen e os filhos Lorenzo e Pietro. "Desde o primeiro convite, o Flamengo mexeu comigo. É uma honra enorme seguir por mais um ano. Cheguei com o objetivo de ajudar e vivi muito mais do que imaginava. A palavra é gratidão por tudo que construí aqui e pela extensão de contrato. Quero continuar dando alegria ao torcedor e a ajudar o clube a conquistar ainda mais", afirmou o atleta, apelidado de "Rei dos Clássicos", pelos 22 gols marcados em 63 confrontos contra os rivais Vasco, Fluminense e Botafogo, o camisa 27 soma 362 jogos, 114 gols e 58 assistências. Bruno Henrique foi campeonato carioca em 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026; campeonato brasileiro em 2019, 2020 e 2025; Copa Libertadores de 2019, 2022 e 2025; Supercopa do Brasil em 2020, 2021 e 2025; Copa do Brasil: 2022 e 2024 e Recopa sul-americana em 2020. "Mais do que o ídolo que ele é e que vai ser daqui a uns anos, é muito importante o que ele significa neste momento para a equipe. Eu tenho 40 anos de futebol e quando me perguntam sobre profissionalismo e competitividade, me vem ele na cabeça: ganhou tudo o que ganhou e segue sendo, todos os dias, um exemplo de competitividade, superação e profissionalismo para os meninos 18, 19 anos", afirmou o Boto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Bruno Henrique contrato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: atacante vive bom momento, possui bons números e diz: 'Nosso grupo está fechado' Kleiton pego vem marcando e distribuindo assistências pelo Papão 04.05.26 18h37 FUTEBOL Ao lado do MVA, torcida do Remo confirma presença em projeto para Copa do Mundo 2026 Movimento busca unir torcidas organizadas do Brasil em setor único para apoiar a Seleção Brasileira no Mundial 04.05.26 18h00 PROGRAME-SE! CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão 04.05.26 16h24 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 PROGRAME-SE! CBF divulga tabela da Série A até a parada para a Copa do Mundo e Remo jogará no Baenão Leão Azul jogará uma das partidas antes da parada para a Copa do Mundo no Estádio Evandro Almeida, o Baenão 04.05.26 16h24 futebol Após suspensão, Paysandu vai decidir futuro de zagueiro em reunião nesta segunda-feira (4) Jogador foi suspenso da última partida do Bicola por não cumprir as 'normas internas' do clube 04.05.26 11h40 FUTEBOL Com promoção, Remo inicia vendas de ingressos para o jogo contra o Palmeiras; veja valores Leão Azul espera asa cheia diante do líder do Campeonato Brasileiro 03.05.26 20h22