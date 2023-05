Atacante brasileiro Antony sai de campo em maca e preocupa torcedores do Manchester United

O Manchester United teve uma baixa significativa durante a partida contra o Chelsea, realizada no lendário estádio Old Trafford, nesta quinta-feira (25), em um jogo atrasado da 32ª rodada da Premier League. O atacante brasileiro Antony sofreu uma lesão no pé direito e precisou ser retirado de campo em uma maca. A cena foi marcada pelas lágrimas do jogador, que não conseguiu conter a frustração e cobriu o rosto com as mãos.

"Posso dizer que é uma lesão séria. Precisaremos aguardar 24 horas para termos um diagnóstico mais preciso sobre a gravidade da lesão", declarou Erik ten Hag, técnico do Manchester United.

O incidente ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Antony tentou driblar Chalobah, mas acabou sendo desarmado por um carrinho do zagueiro do Chelsea, em um lance no qual o árbitro não assinalou falta. O pé direito do jogador brasileiro ficou preso, e o camisa 21 do Manchester United imediatamente sentiu dores intensas, caindo no gramado. Durante o atendimento médico em campo, ele chegou a tentar se levantar, mas acabou sendo conduzido à maca.

Apesar da lesão de Antony, o Manchester United conquistou uma vitória expressiva por 4 a 1 sobre o Chelsea, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões com uma rodada de antecedência.

Suposto affair com paraense

Há rumores de um possível affair entre Antony e a modelo paraense Jéssica Castro. Na última semana, a influenciadora compartilhou fotos com looks sofisticados e de grife em suas redes sociais, sempre envolta em um clima luxuoso na Europa.

Essas postagens chamaram a atenção dos internautas, especialmente quando Jéssica esteve em Ibiza, na Espanha, compartilhando momentos no local, o mesmo período em que Antony também aproveitou para curtir as ilhas. Os fãs e seguidores especulam sobre um possível relacionamento amoroso entre os dois, alimentando a curiosidade do público.