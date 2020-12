Arthur se surpreende com comprometimento de CR7: 'Chegamos às 2h da manhã e ele vai treinar'

Em sua primeira temporada na Juventus, o meia Arthur já se rendeu ao profissionalismo de Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao jornal "Marca", o brasileiro destacou que ficou surpreso ao ver o foco do português.

"As pessoas contavam sobre o que ele fazia, mas quando se vê pessoalmente, é ainda mais impressionante. Há dias em que chegamos às 2 da manhã porque jogamos tarde e ele vai treinar. Eu brinco e falo que ele está doente. Mentalmente é muito forte", disse.

Arthur também destacou que Cristiano Ronaldo tem ajudado muito em sua adaptação ao futebol italiano. Desde questões em relação ao idioma até refeições.

"O Cristiano é um tipo espetacular. Desde que cheguei me ajudou muito porque falamos a mesma língua. Está sempre próximo e ajuda em coisas que não entendo. Ajuda com a comida, sempre fala o que tenho de comer. Que não devia comer isto, que aquilo me faria bem. Ele se preocupa com os outros, tenta sempre ajudar. Tive muita sorte com o Cristiano e com toda a equipe", completou.