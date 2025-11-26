Arsenal vence Bayern em duelo pela liderança da Champions; Liverpool é goleado pelo PSV Estadão Conteúdo 26.11.25 19h28 A disputa pela liderança da Champions League foi vencida pelo Arsenal. Em embate entre os dois melhores times da Europa no momento, a equipe inglesa venceu o Bayern de Munique por 3 a 1, no Emirates Stadium, em Londres, pela quinta rodada do torneio. Agora, o time comandado por Mikel Arteta está isolado na liderança, com 15 pontos, e é o único com 100% de aproveitamento. Os bávaros conhecem a primeira derrota e caem para o quarto lugar, com 12 pontos. O primeiro tempo foi de uma disputa acirrada no meio de campo, com poucas oportunidades de gol para ambos os lados, mas a rede balançou. Timber aproveitou escanteio para abrir o placar, de cabeça, para o Arsenal. Antes do intervalo, Lennart Karl, de apenas 17 anos, deixou tudo igual novamente, ao aproveitar ótimo lançamento efetuado por Kimmich. Em um segundo tempo mais movimentado e de mais chances criadas, o Arsenal se impôs e incomodou bastante a defesa alemã. Madueke devolveu a vantagem no placar ao time inglês, após cruzamento de Calafiori, e Gabriel Martinelli fez o terceiro. Em contra-ataque, o brasileiro deu uma meia-lua no goleiro Neuer, que estava quase no meio de campo, e correu em direção ao gol livre para marcar. LIVERPOOL EM DERROCADA Também na Inglaterra, no Anfield, o Liverpool perdeu por 4 a 1 para o PSV e deu sequência ao péssimo momento que vive na temporada. Nos dois jogos que disputou antes da partida desta quarta, perde de 3 a 0 tanto para o Manchester City quanto para Nottingham Forest. A derrota em casa deixa o Liverpool na 12ª colocação, com nove pontos, um a mais que o PSV, 14º colocado. Uma lambança de Van Dijk, que abriu os braços dentro da área e gerou um pênalti, fez o time holandês abrir o placar ainda aos três minutos. A penalidade foi convertida por Perisc. Zsozboszlai empatou para o Liverpool, que passou a comandar a partida e foi superior até o final do primeiro tempo. A história mudou novamente durante a etapa final, na qual o PSV foi muitas mais incisivo para abrir vantagem mais uma vez e sacramentar a vitória. O segundo gol foi marcado pelo brasileiro Mauro Júnior. Driouech anotou o terceiro e o quarto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Arsenal Bayern de Munique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÊMICA Leo Dias promete não expor traições de jogadores se Flamengo vencer Libertadores Portal de celebridades se compromete a não publicar detalhes de 'festinhas' caso o time carioca seja campeão 27.11.25 15h11 futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14