Arsenal investe R$ 7,5 mi por jovem atacante canadense em maior negócio do futebol feminino

Renovando seu elenco feminino após conquistar a Liga dos Campeões, o Arsenal não para de trazer reforços e está fazendo o maior investimento da história do futebol feminino para tirar a prodígio Olivia Smith do rival Liverpool. A equipe de Londres está investindo um milhão de libras (aproximadamente R$ 7,52 milhões) para ter a atacante canadense de apenas 20 anos.

Os clubes devem oficializar o negócio nas próximas horas. A informação foi revelada pelo The Guardian. Olivia Smith ainda dá os primeiros passos no futebol inglês, mas sua chegada na temporada passada impressionou. Mesmo jovem, a atacante mostrou personalidade ao anotar sete vezes em 20 jogos.

O Liverpool já havia desembolsado cifra recorde para tirá-la do Sporting, de Portugal, apostando muito em seu talento - joga pelas pontas e como centroavante. O clube pagou, há um ano, 200 mil libras (R$ 1,52 milhões), mas não resistiu à proposta do rival europeu após recusar diversas investidas de outros clubes.

Nos últimos dias o clube londrino já havia anunciado oficialmente a lateral jamaicana Taylor Hinds, de 26 anos, que começou no clube, passou pelo Everton e estava há cinco temporadas no Liverpool, além da atacante inglesa Chloe Kelly, de volta após empréstimo ao Manchester City.

O recorde anterior no mercado feminino havia acontecido em janeiro deste ano, quando o também inglês Chelsea abriu seus cofres para contratar a zagueira norte-americana Naomi Girma, pela qual investiu US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 6 milhões) para tirá-la do San Diego Wave com contrato de 4 anos e meio.