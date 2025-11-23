Arsenal goleia Tottenham em casa e abre vantagem na liderança da Premier League Estadão Conteúdo 23.11.25 16h03 O Arsenal ampliou o excelente retrospecto em casa, no Emirates Stadium, em Londres, ao golear neste domingo o Tottenham por 4 a 1 pela 12ª rodada do Inglês. Com o resultado, o time do técnico Mikel Arteta ampliou sua vantagem no topo da classificação com 29 pontos. Eze, que chegou ao Arsenal nesta temporada vindo do Crystal Palace, fez três gols. O Tottenham marcou com o brasileiro Richarlison, um golaço de cobertura. Em busca de encerrar um jejum de mais de 20 anos (o último título da Premier League foi 2004), o Arsenal tem 6 pontos de vantagem sobre o novo vice-líder, o Chelsea, tem 23. O tropeço do Manchester City na rodada fez a equipe de Guardiola estacionar nos 22. O Tottenham tem 18 pontos e está na nona posição. Foi a quinta vitória do Arsenal em seis jogos em seu estádio na Premier League, com 16 gols marcados e apenas 2 sofridos. Contra um dos melhores visitantes do campeonato, o Arsenal dominou amplamente o primeiro tempo. O Tottenham tinha dificuldades na saída de bola e viu o goleiro Vicario fazer grandes defesas. A proposta dos visitantes de segurar o ataque do Arsenal durou até os 35 minutos, quando Merino fez um belo passe para Trossard pelo alto. O atacante belga dominou e girou para marcar. Aos 40, Eze demonstrou habilidade e força para invadir a área, driblar dois marcadores, vencer outros dois que tentaram o bloqueio e fazer 2 a 0 para o Arsenal. Ao não permitir que o rival finalizasse na primeira etapa, o time de Arteta mostrou por que ostenta a melhor defesa da Premier League. No segundo tempo, o Arsenal ampliou logo no primeiro lance. Timber tocou para Eze dentro da área. Sem marcação, o atacante bateu no canto de Vicario. O Tottenham subiu um pouco sua marcação e conseguiu diminuiu a pressão que sofreu na primeira etapa. Após o Tottenham recuperar uma bola na intermediária, Richarlison percebeu Raya adiantado e arriscou de longa distância. Um golaço, aos 10 minutos, na primeira finalização dos visitantes. O jogo ficou mais equilibrado, mas Eze, ao completar seu primeiro "hat trick" (três gols em um jogo) na carreira aos 31 minutos com um chute no canto, evitou que o adversário esboçasse uma reação. Na próxima rodada, o Arsenal disputa o clássico com o Chelsea, no Stamford Bridge, no domingo, e tenta abrir uma vantagem ainda maior na liderança. O Tottenham busca a reabilitação no sábado, contra o Fulham, em casa. Antes os times jogam na Champions League, na quarta-feira. O Arsenal recebe o Bayern de Munique, e o Tottenham vai a Paris enfrentar o PSG. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Arsenal Tottenham COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44