Arrascaeta supera D'Alessandro no ranking de estrangeiros com mais gols na história do Brasileiro

Após três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou a triunfar nessa segunda-feira, batendo o Goiás por 3 a 0, em Goiânia. Um dos destaques da partida foi Arrascaeta, autor do primeiro gol da partida. Foi o 6º do uruguaio na competição e o 10º na temporada.

O meia agora se isolou como o 4º maior artilheiro estrangeiro da história do Brasileirão, deixando para trás o argentino D'Alessandro, ídolo do Internacional que deixou o clube gaúcho recentemente. São 41 tentos do atual camisa 14 rubro-negro na competição desde a sua chegada ao país para defender o Cruzeiro, em 2015.

Agora, apenas o sérvio Petkovic, outro ídolo da Gávea, o peruano Paolo Guerrero, que também passou pelo time carioca, e o colombiano Aristizábal, aparecem à frente de Arrascaeta. Confira a lista atualizada:

MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO

1º – Petkovic – sérvio - 83 gols2º – Paolo Guerrero – peruano - 55 gols3º - Aristizábal – colombiano - 48 gols4º – Arrascaeta - uruguaio - 41 gols5º - D’Alessandro – argentino - 40 gols6º - Hernán Barcos – argentino - 38 gols7º - Rodolfo Fischer – argentino - 37 gols8º - Conca – argentino - 36 gols9º – Marcelo Moreno – boliviano - 34 gols10º – Pedro Rocha – uruguaio - 31 golsDoval – argentino - 31 golsArce - paraguaio - 31 gols