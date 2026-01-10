Arrascaeta recebe prêmio de Rei da América e brinca por ter batido Messi: 'Está ficando velho' Estadão Conteúdo 10.01.26 16h02 Destaque do Flamengo na conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o meia Giogian de Arrascaeta recebeu, neste sábado, o prêmio Rei da América, oferecido pelo jornal uruguaio El País ao melhor jogador das Américas em 2025. Com 68% dos votos, o jogador de 31 anos superou com ampla vantagem ninguém menos que o argentino Lionel Messi, do Inter Miami (EUA), segundo colocado na eleição com jornalistas de 16 países do continente. "Eu sabia que estava entre os três finalistas, mas um deles era o Messi, e todos sabem que ele é o melhor do mundo e de tudo o que ele fez nesta temporada. Já estava feliz com o que conquistei no Flamengo porque foi um ano verdadeiramente mágico", disse Arrascaeta ao El País em cerimônia fechada em um hotel de Punta del Este, cidade próxima a Montevidéu, onde o camisa 10 tem residência e passa férias antes de se reapresentar ao Flamengo. "Consegui vencê-lo porque ele está ficando velho", brincou o jogador do Flamengo, aos risos. "Receber este prêmio é uma grande honra para mim. Sabia que já fazia 10 anos desde a última vez que o Pato ganhou, então é um prazer para mim receber este prêmio porque sei da sua importância nas Américas, e é fruto do trabalho duro do time", comentou Arrascaeta, referindo-se a Carlos Sánchez, o último dos quatro uruguaios que levaram o prêmio anteriormente em 40 edições. Remanescente da geração vitoriosa de 2019, Arrascaeta não tem do que reclamar de 2025, ano em que se tornou o estrangeiro com maior número de gols pelo Flamengo, com 98, ultrapassando o argentino Doval, e se isolou ao lado de Bruno Henrique como os jogadores com maior número de títulos pelo clube rubro-negro, com 17 conquistas. Decisivo, ele anotou 25 gols e deu 20 assistências em 64 jogos disputados no ano. Além do craque da temporada, o Flamengo emplacou o melhor técnico na premiação. Filipe Luís ganhou com ampla margem sobre Gustavo Alfaro, da seleção paraguaia, e Gustavo Costas, do argentino Racing. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Rei da América Flamengo Arrascaeta Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03