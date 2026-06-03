Arnaldi e Cobolli vencem e Roland Garros tem um italiano garantido na final Estadão Conteúdo 03.06.26 23h11 Estão definidas as semifinais de Roland Garros e já é certo que haverá um italiano na decisão. Matteo Arnaldi bateu o compatriota Matteo Berrettini, enquanto Flavio Cobolli venceu o canadense Felix Auger-Aliassime, de virada, com ambos os jogos acontecendo nesta quarta-feira. Do outro lado da chave, estão Jakub Mensik, da República Tcheca, 'algoz' do brasileiro João Fonseca, e o alemão Alexander Zverev, número três do mundo e o atleta mais bem posicionado no ranking da ATP entre os que seguem vivos no Grand Slam. Arnaldi garantiu a vaga nas semifinais de WO, mas estava vencendo Berrettini por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 5/2, até que o adversário se retirou por lesão no quadril. Com 25 anos, esse é seu melhor desempenho tanto em Roland Garros quanto em um dos quatro principais torneios do tênis, dos quais ainda não tem título. Cobolli teve uma partida 'completa', mas começou perdendo. Também participando pela primeira vez em sua carreira das semis do Aberto da França, ele bateu Auger-Aliassime por três sets a um, com parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4. Antes de Roland Garros, sua melhor performance em um Grand Slam havia sido em Wimbledon, quando alcançou as quartas em 2025. O Brasil não tem mais chances de faturar o torneio no simples masculino com a eliminação de João Fonseca, mas tem representantes em diversas outras categorias, com destaque para as duplas e tênis em cadeira de rodas. Alguns dos destaques são Daniel Rodrigues, Marcelo Demoliner e Luisa Stefani. As semifinais entre Matteo Arnaldi x Flavio Cobolli e Jakub Mensik x Alexander Zverev serão disputadas na próxima sexta-feira, com horário ainda a ser definido. A ESPN transmite na TV fechada para o Brasil e o Disney+ no streaming. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Matteo Arnaldi Flavio Cobolli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Remo na Série B, Vasco divulga atualização da dívida: são R$ 832 milhões Montante descoberto no final do ano passado aumentou o passivo trabalhista. Diretoria, contudo, mantém otimismo na recuperação do clube cruz-maltino 30.04.21 12h23 futebol Clubes do Brasil e do exterior parabenizam o Paysandu pelos seus 107 anos Paysandu comemora aniversário nesta terça-feira (02) 04.06.26 1h18 mma Pesagem do UFC 236 é marcada por provocações; veja como foi Max Holloway ficou com 70,3kg e fez um gesto pedindo silêncio, enquanto Dustin Poirier, que pesou 70,1kg, deu uma provocada no havaiano e prometeu nocautear 12.04.19 14h49 Brunson brilha contra Wembanyama e New York Knicks abrem vantagem no Jogo 1 das finais da NBA 04.06.26 0h52