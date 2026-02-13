Capa Jornal Amazônia
Árias rejeitou o Flamengo e explica escolha pelo Palmeiras em vez do Flu: 'Potência mundial'

Jhon Árias, que custou 25 milhões de euros (R$ 155 milhões)

Estadão Conteúdo
fonte

Jhon Árias (Instagram @palmeiras)

O reforço mais importante do Palmeiras para 2026 foi apresentado nesta sexta-feira, 13. Jhon Árias, que custou 25 milhões de euros (R$ 155 milhões), explicou as razões que o levaram a escolher o time alviverde em vez do Flamengo e do Fluminense, time no qual construiu história de idolatria.

"O Palmeiras me dá tudo que um atleta precisa para brigar por títulos, brigar pelo alto escalão, é uma potência no Brasil, na América do Sul e no mundo. Tenho essa convicção", explicou o meia-atacante, segundo o qual tem "muitas ambições a curto e médio prazo".

Ele afirmou ter rejeitado o Flamengo pelo carinho que tem pelo Fluminense, este que teve a prioridade para repatriá-lo, mas ofereceu proposta inferior à do Palmeiras ao Wolverhampton. Por isso, os cariocas ficaram sem seu ídolo.

Uma dessas ambições do colombiano é estar no grupo da Colômbia que disputará a próxima Copa do Mundo, no Canadá, México e Estados Unidos.

"Não tem um jogador no mundo que não fale que a Copa não passe pela cabeça. Já tive uma conversa fluída porque sempre sou convocado. Conhecem o Palmeiras", disse ele.

"Todos me falaram que é um bom lugar o Palmeiras, que pode me ajudar a estar preparado para a Copa. Ainda falta um tempinho. Tem muito caminho para perseguir aqui".

Antes de apresentar o jogador, Leila Pereira elogiou a família do atleta, em especial a mulher e a filha, Zoe, e confirmou que se trata de uma "contratação" da presidente, como disse Abel Ferreira. "É um desejo da presidente há muito tempo. Tudo tem sua hora certa. O momento foi esse".

