Árias rejeitou o Flamengo e explica escolha pelo Palmeiras em vez do Flu: 'Potência mundial' Jhon Árias, que custou 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) Estadão Conteúdo 13.02.26 16h38 Jhon Árias (Instagram @palmeiras) O reforço mais importante do Palmeiras para 2026 foi apresentado nesta sexta-feira, 13. Jhon Árias, que custou 25 milhões de euros (R$ 155 milhões), explicou as razões que o levaram a escolher o time alviverde em vez do Flamengo e do Fluminense, time no qual construiu história de idolatria. "O Palmeiras me dá tudo que um atleta precisa para brigar por títulos, brigar pelo alto escalão, é uma potência no Brasil, na América do Sul e no mundo. Tenho essa convicção", explicou o meia-atacante, segundo o qual tem "muitas ambições a curto e médio prazo". Ele afirmou ter rejeitado o Flamengo pelo carinho que tem pelo Fluminense, este que teve a prioridade para repatriá-lo, mas ofereceu proposta inferior à do Palmeiras ao Wolverhampton. Por isso, os cariocas ficaram sem seu ídolo. Uma dessas ambições do colombiano é estar no grupo da Colômbia que disputará a próxima Copa do Mundo, no Canadá, México e Estados Unidos. "Não tem um jogador no mundo que não fale que a Copa não passe pela cabeça. Já tive uma conversa fluída porque sempre sou convocado. Conhecem o Palmeiras", disse ele. "Todos me falaram que é um bom lugar o Palmeiras, que pode me ajudar a estar preparado para a Copa. Ainda falta um tempinho. Tem muito caminho para perseguir aqui". Antes de apresentar o jogador, Leila Pereira elogiou a família do atleta, em especial a mulher e a filha, Zoe, e confirmou que se trata de uma "contratação" da presidente, como disse Abel Ferreira. "É um desejo da presidente há muito tempo. Tudo tem sua hora certa. O momento foi esse". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirão Palmeiras Árias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46