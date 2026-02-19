Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Argentino abandona jogo no Rio Open e reclama de programação: 'Imagino quem eles priorizam'

Estadão Conteúdo

O argentino Francisco Cerúndulo, tenista de melhor ranking (19º) no Rio Open e até então um dos principais candidatos ao título perseguido também pelo brasileiro João Fonseca, reclamou da programação de jogos que teve de cumprir no torneio. Ele abandonou a partida contra o compatriota Thiago Agustín Tirante, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final, após sentir dores na cintura, quando perdia o segundo set por 3 games a 1. No primeiro, foi derrotado por 6/3.

Cerúndolo disse ter feito um pedido à organização do torneio para não jogar na quarta-feira, porque vinha do título do ATP 250 de Buenos Aires, disputado no domingo. "Nem me deram uma chance. Já consigo imaginar quem eles priorizam. Vendo a programação de ontem já sabia que jogaria hoje, não fazia muito sentido", disse o atleta de 27 anos na zona mista após a partida.

De acordo com o Rio Open, o atleta não fez nenhum pedido referente à data de sua partida das oitavas de final. "Reforçamos que todas as decisões são tomadas de acordo com os protocolos e diretrizes da ATP, com total transparência. Nosso compromisso é sempre equilibrar as necessidades dos atletas, do público e da transmissão de TV nacional e internacional, garantindo que todos os procedimentos sigam regras claras e imparciais", disse em comunicado.

Depois do título conquistado em Buenos Aires, o argentino estreou no Rio Open na terça-feira. Jogou contra o compatriota Mariano Navone e venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4. "É complicado, muito desgaste, muito cansaço físico. Eu não esperava jogar de novo, faltou gasolina no tanque. Eu não esperava jogar duas partidas seguidas entre ontem e hoje", reclamou.

Cerúndulo explicou que poderia continuar jogando no sacríficio, pois a dor não era de todo impeditiva, mas preferiu não se arriscar. "Não me impossibilitava de jogar, mas era muito difícil me movimentar para o lado. Quando você não está 100% fisicamente fica muito difícil e você pode perder para qualquer um."

