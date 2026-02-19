Argentino abandona jogo no Rio Open e reclama de programação: 'Imagino quem eles priorizam' Estadão Conteúdo 19.02.26 12h08 O argentino Francisco Cerúndulo, tenista de melhor ranking (19º) no Rio Open e até então um dos principais candidatos ao título perseguido também pelo brasileiro João Fonseca, reclamou da programação de jogos que teve de cumprir no torneio. Ele abandonou a partida contra o compatriota Thiago Agustín Tirante, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final, após sentir dores na cintura, quando perdia o segundo set por 3 games a 1. No primeiro, foi derrotado por 6/3. Cerúndolo disse ter feito um pedido à organização do torneio para não jogar na quarta-feira, porque vinha do título do ATP 250 de Buenos Aires, disputado no domingo. "Nem me deram uma chance. Já consigo imaginar quem eles priorizam. Vendo a programação de ontem já sabia que jogaria hoje, não fazia muito sentido", disse o atleta de 27 anos na zona mista após a partida. De acordo com o Rio Open, o atleta não fez nenhum pedido referente à data de sua partida das oitavas de final. "Reforçamos que todas as decisões são tomadas de acordo com os protocolos e diretrizes da ATP, com total transparência. Nosso compromisso é sempre equilibrar as necessidades dos atletas, do público e da transmissão de TV nacional e internacional, garantindo que todos os procedimentos sigam regras claras e imparciais", disse em comunicado. Depois do título conquistado em Buenos Aires, o argentino estreou no Rio Open na terça-feira. Jogou contra o compatriota Mariano Navone e venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4. "É complicado, muito desgaste, muito cansaço físico. Eu não esperava jogar de novo, faltou gasolina no tanque. Eu não esperava jogar duas partidas seguidas entre ontem e hoje", reclamou. Cerúndulo explicou que poderia continuar jogando no sacríficio, pois a dor não era de todo impeditiva, mas preferiu não se arriscar. "Não me impossibilitava de jogar, mas era muito difícil me movimentar para o lado. Quando você não está 100% fisicamente fica muito difícil e você pode perder para qualquer um." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Rio Open Francisco Cerúndulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos 19.02.26 12h56 futebol Com Águia confirmado, FPF divulga tabela da Copa Grão-Pará 2026 Competição garante vaga na Copa do Brasil de 2027 19.02.26 12h22 futebol Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. 19.02.26 11h45 futebol Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão 19.02.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00