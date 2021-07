Argentina chega a Buenos Aires após título da Copa América com grande festa de torcedores; veja imagens

Os campeões chegaram em casa. Depois de conquistar o título da Copa América no último sábado, sobre o Brasil, em pleno Maracanã, a seleção da Argentina desembarcou em Buenos Aires neste domingo e foi recepcionada por grande festa dos torcedores.

Em uma enorme aglomeração, que não é recomendada em tempos de pandemia da Covid-19, o ônibus que levava os jogadores argentinos foi cercado por uma multidão. Muitos deles comemoram sua primeira conquista, visto que o último título havia sido na Copa América de 1993.

O elenco argentino saiu do Rio de Janeiro na madruga deste domingo e chegou à capital do país vizinho na manhã. O primeiro compromisso dos atletas e do técnico Lionel Scaloni será na sede da Associação do Futebol Argentino (AFA), onde encontrarão o presidente da Argentina, Alberto Fernández.

VEJA IMAGENS DA FESTA

Festa dos torcedores argentinos em Buenos Aires (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Jogadores da Argentina vendo a festa de dentro do ônibus (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Festa dos torcedores argentinos em Buenos Aires (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Festa dos torcedores argentinos em Buenos Aires (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Festa dos torcedores argentinos em Buenos Aires (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

FESTA VAROU A MADRUGADA​A festa argentina em Buenos Aires não foi apenas na manhã deste domingo. Após o apito final no sábado, os torcedores da Albiceleste tomaram as ruas da capital do país e celebraram muito. Ponto turístico do centro da cidade, o Obelisco foi tomado por milhares de torcedores.

Festa dos torcedores argentinos no Obelisco, em Buenos Aires (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Festa dos torcedores argentinos em Buenos Aires (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)