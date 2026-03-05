Capa Jornal Amazônia
Argentina aprova regra de classificação para Libertadores e Sul-Americana com medida polêmica

Claudio Tapia é o presidente da AFA. A expectativa com essas alterações é de que os times que sofreram com derrotas na Libertadores coordenem estratégias para novas etapas de classificação.

Estadão Conteúdo

Uma modificação no regulamento de classificação para os dois principais torneios de clubes da América do Sul deve ser a grande novidade na Argentina. Nesta semana foi aprovado no comitê executivo da Liga Profissional de futebol, uma proposta que altera a ordem dos times credenciados a disputar as duas competições continentais. Neste novo cenário, a ideia é que o nono colocado geral do torneio dispute os playoffs da Libertadores enquanto a agremiação que terminar na terceira posição avance diretamente para a Copa Sul-Americana.

A decisão passaria a valer a partir da temporada 2027 e a mudança seria para as competições da Conmebol na edição de 2028. Neste caso, a Associação de Futebol Argentino (AFA) terá que mudar o regulamento e, por estar de acordo, não vetaria a decisão. A medida, porém, tem encontrado resistência e o próprio comitê pode recuar em sua decisão.

Pelo regulamento vigente, o terceiro colocado na classificação entra na segunda fase da Pré-Libertadores e, para figurar na etapa de grupos do torneio, precisa vencer dois confrontos eliminatórios. Caso avance em apenas um desses jogos, o time é direcionado para a Sul-Americana.

No entanto, quando perde, a equipe fica sem ter um torneio internacional em seu calendário no restante da temporada. A mudança no regulamento tem relação direta com as recentes eliminações das equipes argentinas (casos de Godoy Cruz, Boca Juniors e Argentinos Juniors) na Libertadores.

LIBERTADORES

  • Argentina 1: campeão do Torneio Apertura de 2026;
  • Argentina 2: campeão do Torneio Clausura de 2026;
  • Argentina 3: o campeão da Copa Argentina de 2026;
  • Argentina 4: o primeiro colocado na Tabela Anual de 2026 ou o campeão da Liga Profissional;
  • Argentina 5: o segundo colocado na Tabela Anual de 2026;
  • Argentina 6: o nono colocado na Tabela Anual de 2026.

No caso de uma vaga ficar disponível devido a um bicampeão ou título continental, ela será encaminhada à próxima equipe classificada na Tabela Anual.

SUL-AMERICANA

  • Argentina 1: o terceiro melhor classificado na Tabela Anual de 2026;
  • Argentina 2: o quarto melhor classificado na Tabela Anual de 2026;
  • Argentina 3: o quinto melhor classificado na Tabela Anual de 2026;
  • Argentina 4: o sexto melhor classificado na Tabela Anual de 2026;
  • Argentina 5: o sétimo melhor classificado na Tabela Anual de 2026;
  • Argentina 6: o oitavo melhor classificado na Tabela Anual de 2026.
