Argentina aprova regra de classificação para Libertadores e Sul-Americana com medida polêmica

Uma modificação no regulamento de classificação para os dois principais torneios de clubes da América do Sul deve ser a grande novidade na Argentina. Nesta semana foi aprovado no comitê executivo da Liga Profissional de futebol, uma proposta que altera a ordem dos times credenciados a disputar as duas competições continentais. Neste novo cenário, a ideia é que o nono colocado geral do torneio dispute os playoffs da Libertadores enquanto a agremiação que terminar na terceira posição avance diretamente para a Copa Sul-Americana.

A decisão passaria a valer a partir da temporada 2027 e a mudança seria para as competições da Conmebol na edição de 2028. Neste caso, a Associação de Futebol Argentino (AFA) terá que mudar o regulamento e, por estar de acordo, não vetaria a decisão. A medida, porém, tem encontrado resistência e o próprio comitê pode recuar em sua decisão.

Pelo regulamento vigente, o terceiro colocado na classificação entra na segunda fase da Pré-Libertadores e, para figurar na etapa de grupos do torneio, precisa vencer dois confrontos eliminatórios. Caso avance em apenas um desses jogos, o time é direcionado para a Sul-Americana.

No entanto, quando perde, a equipe fica sem ter um torneio internacional em seu calendário no restante da temporada. A mudança no regulamento tem relação direta com as recentes eliminações das equipes argentinas (casos de Godoy Cruz, Boca Juniors e Argentinos Juniors) na Libertadores.

LIBERTADORES

Argentina 1: campeão do Torneio Apertura de 2026;

Argentina 2: campeão do Torneio Clausura de 2026;

Argentina 3: o campeão da Copa Argentina de 2026;

Argentina 4: o primeiro colocado na Tabela Anual de 2026 ou o campeão da Liga Profissional;

Argentina 5: o segundo colocado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 6: o nono colocado na Tabela Anual de 2026.

No caso de uma vaga ficar disponível devido a um bicampeão ou título continental, ela será encaminhada à próxima equipe classificada na Tabela Anual.

SUL-AMERICANA

Argentina 1: o terceiro melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 2: o quarto melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 3: o quinto melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 4: o sexto melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 5: o sétimo melhor classificado na Tabela Anual de 2026;

Argentina 6: o oitavo melhor classificado na Tabela Anual de 2026.