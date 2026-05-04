Arboleda terá 'nova pré-temporada', treinos em separado e salário descontado no São Paulo Estadão Conteúdo 04.05.26 18h48 Arboleda e São Paulo definiram os termos para o retorno do zagueiro ao clube. Ele ficou 30 dias ausente após ter viajado para o Equador sem apresentar justificativas. Agora, o jogador irá treinar separadamente do restante do elenco. O equatoriano passará por exames de avaliação física, como é feito na pré-temporada. A partir disso, será montado um plano para treinamentos, com foco em recondicionamento físico. Depois que o zagueiro tiver condições plenas, o São Paulo poderá avaliar se ele será reintegrado ao elenco. Há ainda a possibilidade de que ele saia do clube na janela de transferências do meio do ano. Arboleda não irá receber salário pelos dias que ficou ausente, o que representa os vencimentos do mês de abril, já que ele deixou o Brasil dia 4 de abril e retornou apenas agora. Como Arboleda voltou, o São Paulo não pôde aplicar rescisão por justa causa. As normas da Fifa, que regem o contrato, não estabelecem um prazo específico para tal. O argumento de abandono de trabalho, que poderia ser apresentado pelo departamento jurídico do clube, perde força diante deste cenário. Ainda assim, o São Paulo não recebeu uma explicação razoável sobre a viagem do zagueiro. Caso seja constatada alguma anormalidade nos exames do atleta, como lesão desconhecida pelo clube até então, novas sanções podem ser avaliadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Arboleda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58