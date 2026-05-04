Arboleda se reapresenta ao São Paulo após 'sumiço' e se reúne com diretoria para definir futuro O jogador equatoriano retornou ao Brasil após 30 dias de ausência sem justificativa; rescisão amigável é o cenário mais provável. Estadão Conteúdo 04.05.26 15h22 Arboleda (Instagram @robertharboleda4) Arboleda desembarcou no Brasil nesta segunda-feira, 4, após ficar cerca de 30 dias afastado dos compromissos do São Paulo. O jogador compareceu ao CT da Barra Funda no início da tarde para se reunir com a diretoria e definir seu futuro. O jogador se ausentou das atividades do São Paulo no dia 4 de abril, quando viajou para o Equador sem dar justificativas ao clube. Apesar da insatisfação pelo comportamento do jogador, o Estadão apurou que o São Paulo entende ser possível resolver o assunto de maneira razoável, como por exemplo, com uma rescisão em comum acordo. O caso está nas mãos do departamento de futebol, que quer entender as motivações do antes de tomar qualquer decisão. Internamente, o clube entende que está amparado juridicamente para tomar qualquer medida. O departamento jurídico já preparou toda a documentação necessária para diferentes cenários, desde desconto salarial pelos dias de ausência até a aplicação de multa por indisciplina. Neste momento, a rescisão amigável é o mais provável. Arboleda fez apenas 11 partidas em 2026. Após a viagem para o Equador, ele não se manifestou sobre o assunto e se limitou a postagens enigmáticas em suas redes sociais. "Quem contra você conspirar, diante de ti cairá", escreveu o atleta no Instagram. O sumiço causou espanto na diretoria especialmente pelo fato de o clube ter feito um acordo com o equatoriano para pagar valores em atraso poucos dias antes de ele abandonar os compromissos da equipe tricolor. O clube entende que o caso configura abandono de emprego e pode rescindir com o jogador por justa causa. O Estadão apurou que a diretoria tem a possibilidade de acionar a cláusula indenizatória do contrato, que prevê multa no valor de R$ 300 milhões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana São Paulo FC Arboleda COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58