Árbitro revela motivo da expulsão de Zé Gabriel

Se Abel Braga não vai poder contar com Uendel expulso diante do Vasco da Gama, o treinador ganhou mais um problema. Trata-se Zé Gabriel, que também levou o cartão vermelho no banco de reservas e não viaja com o elenco para o Rio de Janeiro.

Na súmula do confronto, o árbitro Rodolfo Toski Marques informou que o zagueiro do Colorado acertou um soco no rosto do preparador de goleiros do Sport.

Confira abaixo a explicação da súmula:Motivo: V2. For culpado de conduta violenta - Por dar um soco no pescoço do preparador de goleiros da equipe adversária, sr. Jorcey Garcia Santos, com a bola fora de jogo e a partida paralisada, estando ambos entre os reservados técnicos', escreveu.