Arbeloa mantém Vini Jr como capitão, fala em multas e recebe apoio público de Mbappé

Durante a atividade no centro de treinamentos, Vinicius Júnior foi flagrado em conversa com o técnico Álvaro Arbeloa sobre atrasos de jogadores

Estadão Conteúdo
fonte

Vini Jr, do Real Madrid (Instagram @realmadrid)

O treino do Real Madrid nesta segunda-feira revelou um bastidor importante em meio ao momento turbulento vivido pelo clube. Durante a atividade no centro de treinamentos, Vinicius Júnior foi flagrado em conversa com o técnico Álvaro Arbeloa sobre atrasos de jogadores, diálogo que terminou com a confirmação do brasileiro como capitão e a adoção de punições internas.

Nas imagens divulgadas pela imprensa espanhola, Vini sugere uma medida direta. "Para mim, uma multa é melhor", disse o atacante. Na sequência, Arbeloa respondeu: "Você é o capitão. Nós vamos multar as pessoas", deixando claro que o camisa 7 seguirá com protagonismo no elenco, apesar das críticas recentes da torcida.

O episódio ganhou peso após as vaias sofridas por Vinicius Júnior no último sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Levante, no Santiago Bernabéu, pela 20ª rodada da LaLiga. Desde o aquecimento até os primeiros toques na bola, o brasileiro foi alvo de manifestações negativas das arquibancadas, situação que também atingiu Jude Bellingham.

Diante do cenário, Kylian Mbappé saiu publicamente em defesa do companheiro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, às vésperas do duelo contra o Mônaco pela Champions League, o atacante francês afirmou que o clube precisa proteger melhor o brasileiro. "Vini, como todos nós, é um ser humano. É um jogador extraordinário e um cara incrível. Ele não está sozinho no Madrid. Todos estamos com ele", declarou.

Mbappé também reforçou que a responsabilidade pelo momento do time não pode ser atribuída a um único atleta. "Não é culpa do Vini. É culpa de todo o elenco. Se a torcida quiser vaiar, que vaie todo o time. Não dá para escolher alguns e dizer que eles são os culpados", afirmou o francês, defendendo uma postura mais coletiva diante das críticas.

As imagens da transmissão mostraram Vinicius abatido no túnel de acesso ao gramado antes do início da partida contra o Levante, sendo consolado por Mbappé. As vaias já haviam começado ainda na apresentação dos jogadores no telão do Bernabéu, aumentando a pressão sobre o elenco.

O ambiente tenso é reflexo de uma semana conturbada no clube. O Real Madrid perdeu a Supercopa da Espanha para o Barcelona, foi eliminado da Copa do Rei pelo Albacete e vive seu primeiro momento de instabilidade sob o comando de Arbeloa, que assumiu após a saída de Xabi Alonso.

Mesmo assim, o time segue na vice-liderança da LaLiga, com 48 pontos, apenas um atrás do Barcelona. O próximo compromisso será nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), diante do Mônaco pela Champions League, antes de enfrentar o Villarreal fora de casa, no sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Palavras-chave

futebol

Real Madrid

Vinir Jr

Mbappé
