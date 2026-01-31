Arbeloa defende Vini Jr. e 'intocáveis' do Real Madrid: 'Viram um jogo a qualquer momento' Treinador espanhol disse que não protege os jogadores, mas que "não pode abrir mão dos craques" Estadão Conteúdo 31.01.26 11h12 Após um breve período de tranquilidade no comando do Real Madrid, Álvaro Arbeloa voltou a lidar com a irritação dos torcedores e os questionamentos da imprensa após a derrota por 4 a 2 para o Benfica, pela Champions League, que obrigou o clube a disputar a repescagem da competição, justamente diante do time português. Visivelmente incomodado com as perguntas que fugiam do encontro com o Rayo Vallecano, neste domingo, às 10h (horário de Brasília), por La Liga, o treinador espanhol rejeitou proteger os "intocáveis" - como foram rotulados astros como Valverde, Bellingham e Vini Jr., que continuam no time mesmo longe da melhor fase -, mas disse que não pode abrir mão dos craques do Real Madrid. "Entendo os debates, mas sempre quero os melhores jogadores em campo. Quanto mais minutos eles jogarem, melhor. Vimos isso, por exemplo, contra o Villarreal, quando Mbappé marcou nos acréscimos após uma grande jogada de Vinicius. Eles são capazes de virar um jogo a qualquer momento", disse Arbeloa em entrevista coletiva neste sábado. "Sempre terá torcedor, que não seja do Real Madrid, que não os queira em campo. Imagino que os torcedores (do Real Madrid) queiram seus jogadores em campo o tempo todo. Vinicius, Mbappé, Bellingham e Valverde, que provavelmente estão entre os 10 melhores do mundo, têm minha total confiança. Não é minha confiança, é o desempenho deles que os coloca em campo", explicou. Arbeloa também pediu o apoio da torcida no confronto que será realizado no Santiago Bernabéu, neste domingo, e prometeu um rendimento melhor do conjunto merengue no próximo encontro com o Benfica. "Estamos trabalhando para encontrar as soluções. Não é hora para decepção, nem para euforia. Apenas para trabalho", comentou. "Temos duas semanas, e era isso que queríamos e buscávamos. São 18 ou 19 dias (até a repescagem) e haverá tempo para melhorar, para levar os jogadores a outro nível", acrescentou. O Real Madrid é vice-líder de La Liga, um ponto atrás do rival Barcelona, e terá de passar pelo Benfica, nos dias 17 e 25 de fevereiro, para avançar às oitavas de final da Champions League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Rayo Vallecano Arbeloa Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 31.01.26 7h00 É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 FUTEBOL Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA 31.01.26 9h00 Campeonato Inglês Leeds x Arsenal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League Leeds e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 31.01.26 11h00