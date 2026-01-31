Capa Jornal Amazônia
Arbeloa defende Vini Jr. e 'intocáveis' do Real Madrid: 'Viram um jogo a qualquer momento'

Treinador espanhol disse que não protege os jogadores, mas que "não pode abrir mão dos craques"

Estadão Conteúdo

Após um breve período de tranquilidade no comando do Real Madrid, Álvaro Arbeloa voltou a lidar com a irritação dos torcedores e os questionamentos da imprensa após a derrota por 4 a 2 para o Benfica, pela Champions League, que obrigou o clube a disputar a repescagem da competição, justamente diante do time português.

Visivelmente incomodado com as perguntas que fugiam do encontro com o Rayo Vallecano, neste domingo, às 10h (horário de Brasília), por La Liga, o treinador espanhol rejeitou proteger os "intocáveis" - como foram rotulados astros como Valverde, Bellingham e Vini Jr., que continuam no time mesmo longe da melhor fase -, mas disse que não pode abrir mão dos craques do Real Madrid.

"Entendo os debates, mas sempre quero os melhores jogadores em campo. Quanto mais minutos eles jogarem, melhor. Vimos isso, por exemplo, contra o Villarreal, quando Mbappé marcou nos acréscimos após uma grande jogada de Vinicius. Eles são capazes de virar um jogo a qualquer momento", disse Arbeloa em entrevista coletiva neste sábado.

"Sempre terá torcedor, que não seja do Real Madrid, que não os queira em campo. Imagino que os torcedores (do Real Madrid) queiram seus jogadores em campo o tempo todo. Vinicius, Mbappé, Bellingham e Valverde, que provavelmente estão entre os 10 melhores do mundo, têm minha total confiança. Não é minha confiança, é o desempenho deles que os coloca em campo", explicou.

Arbeloa também pediu o apoio da torcida no confronto que será realizado no Santiago Bernabéu, neste domingo, e prometeu um rendimento melhor do conjunto merengue no próximo encontro com o Benfica.

"Estamos trabalhando para encontrar as soluções. Não é hora para decepção, nem para euforia. Apenas para trabalho", comentou. "Temos duas semanas, e era isso que queríamos e buscávamos. São 18 ou 19 dias (até a repescagem) e haverá tempo para melhorar, para levar os jogadores a outro nível", acrescentou.

O Real Madrid é vice-líder de La Liga, um ponto atrás do rival Barcelona, e terá de passar pelo Benfica, nos dias 17 e 25 de fevereiro, para avançar às oitavas de final da Champions League.

