Após vitória sobre a Juventus, Koeman fala sobre renúncia de Bartomeu: 'Espero que não nos afete'

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, preferiu deixar de lado o assunto que mexe com os bastidores do clube: a renúncia do agora ex-presidente Josep Maria Bartomeu. Após a vitória dos catalães sobre a Juventus, pela Liga dos Campeões, o holandês foi perguntado sobre o tema.

- Temos de pensar apenas no aspecto esportivo. Espero que não nos afete. E não acho que isso me afete. Trabalho para o Barcelona e meu trabalho é melhorar a equipe. A equipe mostrou que a saída de Bartomeu não os afetou em nada com o jogo que jogaram hoje - disse Ronald Koeman.

Sobre a atuação do Barcelona diante da Velha Senhora, Koeman elogiou sua equipe, mas disse que os jogadores não podem perder chances como aconteceu, especialmente no segundo tempo.

- Fizemos um grande jogo contra uma equipe forte na Europa. Jogamos nosso futebol, embora devêssemos ter matado o jogo mais cedo. Estamos muito felizes com o jogo e com o resultado.