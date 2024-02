Após vitória do Fluminense, Fernando Diniz detona gramado do Maracanã: 'Muito ruim'

Após a vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa por 1 a 0, Fernando Diniz não poupou críticas ao estado do gramado do Maracanã. O técnico expressou sua insatisfação com as condições e destacou o impacto dos eventos não relacionados ao futebol, como shows, na qualidade do campo.

"Está muito ruim por se tratar de um gramado de um dos maiores estádios do mundo. Infelizmente, ele foi usado para outros fins (em relação aos shows), e o gramado está muito ruim em relação a como era para estar", disse Diniz.

Marquinhos no Fluminense

Fernando Diniz ainda fez questão sobre a administração do elenco do Fluminense, confirmando também a chegada de Marquinhos no time. "O elenco não ficou muito diferente. Tem alguns jogadores a mais. Quando voltar Alexsander e John Kennedy, além da chegada de Marquinhos, provavelmente vamos ter alguma outra saída", afirmou o técnico.

"Estou muito contente com quem o clube contratou. Mas para administrar é tranquilo. Gosto de elencos mais reduzidos por característica. Gosto de olhar para a base. E dou muito treino tático. É desagradável fazer treinos táticos e jogadores ficarem de fora quando for fazer um 11 contra 11. Por isso que eu não gosto de elencos muito grandes", completou.

A chegada de Marquinhos, jogador do Arsenal, está próxima de ser concretizada, com o clube aguardando o fim do Pré-Olímpico para contar com o reforço. O Fluminense já avançou nas negociações para o empréstimo do atacante.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)