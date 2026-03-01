Capa Jornal Amazônia
Após vencer com João Fonseca, Marcelo Melo é campeão do ATP 500 de Acapulco ao lado de Zverev

Estadão Conteúdo

A fase de Marcelo Melo segue impecável. Uma semana depois de conquistar o Rio Open ao lado do jovem João Fonseca, o mineiro voltou a levantar um troféu, desta vez no ATP 500 de Acapulco, no México. Formando dupla com Alexander Zverev, Melo venceu o norte-americano Robert Galloway e o austríaco Alexander Erler por 6/3 e 6/4.

O título confirma a arrancada do brasileiro na temporada. Invicto há oito partidas, Melo soma dois troféus consecutivos em pisos diferentes - saiu do saibro carioca direto para a quadra dura mexicana e manteve o nível. Aos 42 anos, ele chega ao 42º título de ATP da carreira, em 80 finais disputadas, sendo o 15º de nível 500.

A decisão foi controlada desde o início. Melo e Zverev conseguiram a primeira quebra ainda no começo do set inaugural e administraram a vantagem com segurança. No segundo, repetiram o roteiro: abriram frente no placar, suportaram uma tentativa de reação dos adversários e retomaram o controle para fechar em sets diretos, em pouco mais de uma hora de jogo.

A parceria com Zverev, que já havia sido vice-campeã do Masters 1000 de Monte Carlo em 2024, rende agora o primeiro título juntos. Para o alemão, quarto do mundo em simples, foi o terceiro troféu nas duplas. O brasileiro voltará ao top 50 do ranking, subindo para a 45ª posição.

Antes da sequência vitoriosa no Rio e em Acapulco, Melo ainda não havia conquistado vitórias em 2026.

