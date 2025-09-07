Após título, Alcaraz exalta rivalidade com Sinner: 'Te vejo mais do que vejo minha família' Após citar o rival, Alcaraz agradeceu sua equipe e sua família Estadão Conteúdo 07.09.25 19h52 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (Reprodução / Instagram @janniksin) Bicampeão do US Open e de volta ao topo do ranking mundial, o tenista espanhol Carlos Alcaraz exaltou a rivalidade com o italiano Jannik Sinner após vencê-lo por 3 sets a 1 (6/2, 3/6, 6/1 e 6/4) na decisão do último Grand Slam da temporada, neste domingo, em Nova York. "Te vejo mais do que vejo minha família", afirmou Alcaraz dirigindo-se a Sinner durante a cerimônia de premiação. "É ótimo dividir as quadras e o vestiário contigo", completou o espanhol, que alcançou sua 10ª vitória em 15 partidas contra o adversário. Alcaraz e Sinner dominam o circuito e monopolizaram as três últimas finais de Grand Slams. Além do US Open, Alcaraz venceu Roland Garros, e Sinner foi campeão em Wimbledon. Após citar o rival, Alcaraz agradeceu sua equipe e sua família. "Vocês me fazem melhor dentro e fora de quadra. Nenhum título seria possível sem vocês", afirmou o tenista de 22 anos, que durante a final perdida em Wimbledon foi flagrado por uma câmera se lamentando, em espanhol, para seu staff: "Do fundo de quadra, ele é muito melhor do que eu". Neste domingo, porém, o espanhol foi melhor do que o adversário durante quase todo o jogo, o que foi reconhecido sem rodeios por Sinner. "Vocês se preparam muito bem para a final e hoje você jogou melhor", afirmou o italiano, que foi o responsável pelo único set cedido por Alcaraz durante as duas semanas do US Open. A derrota na decisão significou para Sinner o fim de uma sequência de 65 semanas no topo do ranking. O italiano de 24 anos também agradeceu sua equipe pela campanha em Nova York. "Fizemos o melhor possível. Só vocês sabem o quanto trabalhamos. Muito obrigado pelo apoio", completou o italiano, que teve em seu camarote a presença da esquiadora Lindsey Vonn, campeã olímpica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open Carlos Alcaraz Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CLUBE DO REMO Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira 07.09.25 8h30 Dia do Irmão Atacante do Paysandu destaca apoio do irmão no começo da carreira: 'Sem ele, não estaria aqui' Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Diogo Oliveira recorda o incentivo crucial de Rodolfo para seguir no futebol e relembra memórias de infância juntos 07.09.25 8h00 Mais esportes Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei Torneio será realizado em dezembro, na capital paraense 07.09.25 7h00 Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01 Mercado Ex-Remo é procurado e pode assumir o Paysandu na sequência da Série B Treinador está no Santa Cruz-PE e briga pelo acesso à Série C 06.09.25 18h39 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24