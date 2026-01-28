Após superar o Flamengo, Fluminense tenta manter boa fase contra o Grêmio no Brasileirão

Fluminense e Grêmio estreiam no Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (28), às 19h30, no Maracanã, em confronto que marca o início da caminhada das duas equipes na competição nacional. O duelo reúne os tricolores em momentos distintos: o time carioca chega embalado por vitória em clássico, enquanto os gaúchos buscam reação após derrota no Gre-Nal.

O Fluminense entra em campo confiante após vencer o Flamengo por 2 a 1, no último domingo (25), também no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O resultado reforçou o bom momento da equipe, que aposta no fator casa e no embalo recente para começar o Brasileirão somando pontos diante de sua torcida.

Já o Grêmio vem de um compromisso marcado por dificuldades no Campeonato Gaúcho. No domingo (25), o time enfrentou o Internacional no Beira-Rio e acabou derrotado por 4 a 2. O revés no clássico estadual acendeu o sinal de alerta e aumenta a pressão por uma resposta imediata na estreia nacional, mesmo atuando fora de casa.

No Fluminense, o técnico Luís Zubeldía voltou a comandar a equipe após encerrar o período de licença médica motivado por uma angioplastia realizada no último dia 10. Nos três jogos anteriores, o time foi dirigido pelo auxiliar-técnico Maxi Cuberas.

Para o duelo desta terça-feira, o treinador deve contar com os retornos do lateral-direito Samuel Xavier, do lateral-esquerdo Renê, do volante Martinelli e do meia Lucho Acosta, que foram poupados no clássico contra o Flamengo. Guga, Guilherme Arana, Facundo Bernal e Lima aparecem como alternativas no banco de reservas.

No setor ofensivo, o atacante Santi Moreno vive a expectativa de ganhar nova oportunidade entre os titulares. Destaque no Fla-Flu, o colombiano surge como opção para substituir Canobbio, que deixou o clássico com dores e não tem presença garantida. O desempenho do jogador foi elogiado por Maxi Cuberas após a última vitória.

"O Santi Moreno foi um dos jogadores que se apresentou no dia 2 de janeiro, quando começamos a treinar. Queríamos prepará-lo e vê-lo mais nas partidas. As oportunidades vão surgindo, e cada um precisa aproveitá-las. Ele entrou bem, fez uma boa partida e ajudou a equipe", afirmou o auxiliar.

Outra novidade é o meia Savarino, contratado junto ao Botafogo, que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e aparece entre as opções da comissão técnica para o confronto no Maracanã.

Do lado gremista, o zagueiro Gustavo Martins volta a ficar à disposição e deve formar a dupla titular com Wagner Leonardo. O defensor havia ficado no banco no Gre-Nal após sofrer uma fratura dentária na goleada sobre o São Luiz, no dia 17 de janeiro, pelo Campeonato Gaúcho.

No meio-campo, a principal dúvida envolve a manutenção da dupla de volantes formada por Arthur e Tiaguinho. No clássico contra o Internacional, o jovem foi substituído no intervalo para a entrada de Dodi, que agora disputa vaga entre os titulares.

No ataque, o técnico Luís Castro conta novamente com Cristián Pavón, recuperado de lesão. A tendência é a manutenção do trio ofensivo formado por Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius, com o argentino aparecendo como opção no banco.

Apesar da derrota no Gre-Nal, Luís Castro destacou o aprendizado deixado pelo clássico e projetou reação imediata na estreia do Campeonato Brasileiro.

"Queríamos muito vencer, trabalhamos para isso, mas tivemos um período de cerca de dez minutos que foi decisivo contra nós. Tiramos lições importantes. Seguimos determinados, com exigência máxima, e sabemos que precisamos ajustar algumas coisas", afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO

FLUMINENSE Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Kevin Serna, John Kennedy e Santi Moreno. Técnico: Luís Zubeldía.

GRÊMIO: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho (Dodi) e Cristaldo; Tetê, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES)

DATA - 28/01 (Quarta-feira)

HORÁRIO - 19h30

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)