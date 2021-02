Após ser vendido, Brenner não treina no São Paulo; Volpi sente dores e fica no Reffis

O atacante Brenner não esteve presente no treino do São Paulo desta sexta-feira (5), no CT da Barrafunda, após ser vendido pelo clube para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A equipe entra em campo na próxima quarta-feira (10) para enfrentar o Ceará, no Morumbi.

O atacante de 21 anos também ficou fora do treino de quinta-feira (4) por causa da negociação, que já estava acontecendo. A saída do atleta foi um pedido do próprio atacante à diretoria do São Paulo.

Outro jogador que não esteve presente nos trabalhos no gramado do CT foi o goleiro Tiago Volpi, cuja permanência no clube foi alvo de especulações nos últimos dias, após rumores de que o atleta pediu para sair. De acordo com informação do Globo Esporte, a assessoria de imprensa do goleiro diz que os rumores não procedem. O motivo da ausência de Volpi nos treinos é uma dor na lombar por ter pegado peso. Dessa forma, ele trabalhou internamente, ficando no Reffis, mas deve enfrentar o Ceará. O São Paulo, que no momento busca um novo treinador, não vence há 7 partidas e tenta voltar aos caminhos do sucesso no Brasileirão. O clube recebe o Ceará, na quarta-feira, às 21h, no Morumbi.