Após seis meses longe de casa, ex-Liverpool Jordan Henderson quer deixar Arábia Saudita

O meio-campista Jordan Henderson parece estar indeciso na Arábia Saudita. Após interromper anos de carreira no Liverpool e se mudar para Al-Ettifaq, o jogador está cogitando retornar à Premier League devido à dificuldade de adaptação no país.

De acordo com o jornal ‘The Athletic’, o atleta de 33 anos deseja voltar ainda na janela de transferências deste mês, apesar da dificuldade do negócio. Diante da situação, Jordan teria mais chances em um empréstimo imediato e, ainda mais, para um clube menor que o Liverpool.

VEJA MAIS

Ainda segundo a publicação, por conta de sua idade e vencimentos, o meio-campista também não tem um leque de possibilidades no mercado e, estaria aberto, também, a buscar um clube em outra Liga Europeia. O diário acrescenta que o jogador e sua família tiveram dificuldade para se adaptar à nova vida no Oriente Médio - os familiares de Henderson moram na fronteira da Arábia com o Bahrein, a cerca de uma hora de distância do clube.

Jordan planejava, inicialmente, cumprir o contrato de três anos assinado no mês de julho. Porém, como informado pelo jornal, o atleta teve um “sentimento de desilusão que se aprofundou consideravelmente". Outro fator para a mudança seria o descontentamento no clube saudita, visto que o jogador enfrentou duras críticas ao aceitar a proposta do Al-Ettifaq, principalmente por conta das denúncias de desrespeito aos direitos humanos no país.

Além de ex-capitão do Liverpool, Henderson é um dos atletas mais experientes do elenco da seleção inglesa. Na Arábia, disputou 19 jogos, dando cinco assistências e não marcando nenhum gol.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)