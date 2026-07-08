Após queda do Brasil, Endrick inicia nova disputa por espaço no Real Madrid de Mourinho Estadão Conteúdo 08.07.26 17h23 A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou também a participação de Endrick no torneio. O atacante de 19 anos deixa a competição sem marcar gols e sem iniciar uma partida como titular, após receber oportunidades apenas saindo do banco de reservas ao longo da campanha. O momento mais marcante do jovem aconteceu justamente na despedida. Acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo contra a Noruega, Endrick teve a principal chance para balançar as redes ao receber um passe de Vinicius Júnior, mas não conseguiu superar o goleiro Nyland. Na sequência, Haaland marcou o gol da classificação norueguesa. Agora, o atacante retorna ao Real Madrid para iniciar a pré-temporada sob o comando de José Mourinho. O brasileiro volta ao clube seis meses depois de sua passagem por empréstimo pelo Lyon, onde somou oito gols e oito assistências. A disputa por espaço no elenco promete ser um dos desafios de Endrick. Segundo a imprensa espanhola, Gonzalo seguirá integrado ao grupo principal durante a pré-temporada após ter sua permanência avaliada por Mourinho. O atacante formado nas categorias de base do clube terminou a última temporada com oito gols e três assistências em 1.471 minutos, aumentando a concorrência no setor ofensivo. Enquanto isso, o Real Madrid também promove mudanças no elenco. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a venda do lateral-esquerdo Fran García ao Betis. Revelado nas categorias de base merengues, o jogador disputou 110 partidas pelo time principal e conquistou cinco títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Campeonato Espanhol e duas Supercopas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão. 08.07.26 16h46 FUTEBOL Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C 08.07.26 15h02 futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 mais esportes Na Seleção Brasileira, paraense disputa Mundial de vôlei sentado na China Equipe feminina do Brasil é a atual campeã mundial e vai em busca do bicampeonato 08.07.26 11h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada 08.07.26 12h27 LUTO Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém 08.07.26 10h54 futebol Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição 08.07.26 10h05 futebol europeu Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time' Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo 08.07.26 13h22