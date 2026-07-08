Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Após queda do Brasil, Endrick inicia nova disputa por espaço no Real Madrid de Mourinho

Estadão Conteúdo

A eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo encerrou também a participação de Endrick no torneio. O atacante de 19 anos deixa a competição sem marcar gols e sem iniciar uma partida como titular, após receber oportunidades apenas saindo do banco de reservas ao longo da campanha.

O momento mais marcante do jovem aconteceu justamente na despedida. Acionado por Carlo Ancelotti no segundo tempo contra a Noruega, Endrick teve a principal chance para balançar as redes ao receber um passe de Vinicius Júnior, mas não conseguiu superar o goleiro Nyland. Na sequência, Haaland marcou o gol da classificação norueguesa.

Agora, o atacante retorna ao Real Madrid para iniciar a pré-temporada sob o comando de José Mourinho. O brasileiro volta ao clube seis meses depois de sua passagem por empréstimo pelo Lyon, onde somou oito gols e oito assistências.

A disputa por espaço no elenco promete ser um dos desafios de Endrick. Segundo a imprensa espanhola, Gonzalo seguirá integrado ao grupo principal durante a pré-temporada após ter sua permanência avaliada por Mourinho. O atacante formado nas categorias de base do clube terminou a última temporada com oito gols e três assistências em 1.471 minutos, aumentando a concorrência no setor ofensivo.

Enquanto isso, o Real Madrid também promove mudanças no elenco. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a venda do lateral-esquerdo Fran García ao Betis. Revelado nas categorias de base merengues, o jogador disputou 110 partidas pelo time principal e conquistou cinco títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Campeonato Espanhol e duas Supercopas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Real Madrid

Endrick
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud

Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão.

08.07.26 16h46

FUTEBOL

Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números

Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C

08.07.26 15h02

futebol

Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista

Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada

08.07.26 12h27

mais esportes

Na Seleção Brasileira, paraense disputa Mundial de vôlei sentado na China

Equipe feminina do Brasil é a atual campeã mundial e vai em busca do bicampeonato

08.07.26 11h40

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista

Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada

08.07.26 12h27

LUTO

Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos

De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém

08.07.26 10h54

futebol

Após especulações, Samir Xaud segue na presidência da CBF, aponta jornalista

Segundo apuração do jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, não há pressão interna para que o presidente deixe a instituição

08.07.26 10h05

futebol europeu

Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time'

Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo

08.07.26 13h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda