Após polêmica de festa de réveillon, Neymar aparece fazendo teste da covid-19: ‘Meu quinquagésimo’

Após a polêmica envolvendo Neymar e a organização de uma festa de final do ano, em plena pandemia, com 150 convidados, em Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro, o jogador compartilhou em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (31) um storie no qual aparece fazendo teste da covid-19.

Em uma foto deitado no sofá, o jogador do PSG explicando que “esse foi o quinquagésimo teste” realizado.

Nesta madrugada, Ney já havia postado uma foto, em que aparecia ‘resenhando’ com os amigos em seu apartamento em Itapema, em Santa Catarina, para onde viajou ontem (30).