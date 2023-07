Após 'hat-trick' de Ary Borges, técnica da Seleção Brasileira afirma: 'temos que pagar o jantar'

Na estreia da Copa do Mundo 2023, a Seleção Brasileira Feminina brilhou em campo, conquistando uma vitória espetacular sobre o Panamá, com um placar de 4 a 0 no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. A meio-campista Ary Borges foi protagonista da partida, marcando três gols e contribuindo significativamente para a vitória do Brasil.

A técnica Pia Sundhague, visivelmente satisfeita com o desempenho de sua equipe, revelou após o jogo que tinha feito uma promessa especial às jogadoras. No entanto, preferiu manter em sigilo os detalhes dessa promessa, afirmando:

"O que eu falei pras jogadoras eu não conto pra ninguém. Mas estamos felizes, o primeiro jogo é sempre difícil. Fizemos quatro gols e em alguns momentos jogamos muito bem. Ela (Ary Borges) também está feliz, fez um 'hat-trick', ela jogou bem, então temos que pagar o jantar para ela."

A vitória da seleção brasileira garantiu a liderança do Grupo F após a primeira rodada, pois o confronto entre França e Jamaica terminou em empate, sem gols. Com os olhos já voltados para o próximo desafio, o Brasil enfrentará a França no próximo sábado, em Brisbane, às 7h (horário de Brasília). Em seguida, no dia 2 de agosto, as brasileiras entrarão em campo novamente, desta vez contra a Jamaica, em Melbourne, no mesmo horário.