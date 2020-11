Após fratura no tornozelo, Felipe Melo afirma: 'Falam que acabou a temporada, mas volto antes'

O Palmeiras venceu o Vasco no último domingo (08) e, com isso, entrou no G6 do Brasileirão. A partida, porém, não foi apenas de alegrias para o torcedor alviverde, dado que o capitão da equipe, Felipe Melo, saiu lesionado e terá de ser operado. No hospital, o atleta gravou um vídeo, ao lado da esposa, no qual ele afirma que a lesão poderia ser pior:

– Estou sorrindo porque Deus me deu um livramento importante. Não temos que pensar nas coisas negativas, mas sim nas positivas. Se não fosse Deus, teria sido uma fratura exposta e iria o ligamento do joelho embora também. Muita gente falando que acabou a temporada, mas o Pitbull vai voltar antes, porque Deus é bom.

.@_felipemelo_ já está no Hospital, pronto para a cirurgia, conforme postado em seu Instagram agora a pouco. pic.twitter.com/D4dY2IUxu6 — William Bender (@williambender) November 9, 2020

Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017 e foi titular na campanha do decacampeonato brasileiro. Até se lesionar, o jogador era titular absoluto e capitão da equipe, atuando como zagueiro e volante. Na última partida, porém, o atleta sofreu uma fratura no tornozelo, que o afastará dos gramados por até quatro meses.

Com o desfalque de Felipe Melo, Verdão entra em campo sem seu capitão pela Copa do Brasil, contra o Ceará, na próxima quarta-feira (11), às 16h30, no Allianz Parque. A partida será a primeira das quartas de final da competição e o segundo jogo será realizado no dia 18 de novembro, no Castelão.