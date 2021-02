Após falha do VAR em Vasco x Inter, empresa se desculpa: 'Ângulo das câmeras, em conjunto com a sombra'

Depois da falha do sistema do VAR, das reclamações do Vasco e dos posicionamentos oficiais também por parte da arbitragem e da CBF, chegou a vez de a empresa Hawk-Eye se manifestar. Na noite desta segunda-feira, a companhia responsável pelo dispositivo contratado pediu desculpas e justificou o ocorrido.

Confira a carta, publicada no site da CBF:CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE A, RODADA 36, VASCO DA GAMA VSINTERNACIONAL MATCH

A quem possa interessar,

Durante a partida VASCO DA GAMA x INTERNACIONAL na data 14 de fevereiro de 2021, ocorreu, lamentavelmente, um problema técnico que afetou a disponibilidade das linhas de impedimento.

Esse inconveniente foi causado pelo baixo ângulo das câmeras, em conjunto com a sombra se movendo no campo. Embora seja uma ocorrência muito incomum no software, a equipe operacional imediatamente seguiu o procedimento para recalibrar o sistema, o que foi concluído em poucos minutos. Infelizmente, esse processo não havia sido concluído quando a revisão foi solicitada e as linhas não estavam disponíveis para uso.

A questão foi comunicada ao VAR, que seguiu o protocolo de acordo com os requisitos da FIFA e da IFAB, informando ao campo a situação, e que nenhum erro claro e óbvio poderia ser determinado apenas com base nas imagens da TV, recomendando ao árbitro de campo manter sua decisão inicial de validar o gol.

-> Confira a tabela do Campeonato BrasileiroO sistema estava totalmente operacional no início da partida e imediatamente após a recalibração, conforme as imagens abaixo. A tecnologia Hawk-Eye e nossos operadores cumprem os mais altos padrões de qualidade, no entanto, situações como essa nos inspiram a sempre nos dedicarmos no sentido do aprendizado e da inovação.

A Hawk-Eye gostaria de pedir desculpas à CBF e aos torcedores de futebol em geral por este inconveniente, e garantir que temos o compromisso de inovar continuamente e aprimorar a tecnologia para tornar todos os esportes, inclusive o grande jogo de futebol, uma experiência mais justa e mais emocionante.

Atenciosamente,

Adam FryCEO Hawk-Eye Innovations"