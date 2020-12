Após enchente, zagueiro brasileiro doa cestas básicas a moradores de Magé, no Rio de Janeiro

Magé, no interior do Rio de Janeiro, vive uma véspera de Natal cheia de tensão. É que fortes chuvas atingiram a cidade desde a última terça-feira e famílias ficaram desalojadas. De férias, o zagueiro brasileiro Renan Alves, que atualmente defende as cores do Kedah FA, da Malásia, decidiu doar cestas básicas para tentar amenizar o caos na região onde nasceu.

- A cidade alagou toda. E desde ontem (quarta-feira) estou com meu primo nessa luta. Compramos 50 cestas básicas e entregamos em alguns lugares. Como sou muito conhecido na cidade, as pessoas também estão entrando na ação conosco. Triste demais tudo isso que está acontecendo nesta véspera de Natal, mas vamos tentar diminuir essa tristeza. Muita gente perdeu coisas está bem complicado. Teve casa que a água chegou na cintura. Quero agradecer a todos que colaboraram. Foram várias pessoas se juntando a essa causa - relatou Renan Alves.

Renan Alves está de férias no Brasil após ter um ano especial dentro de campo com a classificação do Kedah FA para a Copa da Ásia depois de ser vice-campeão da Super Liga da Malásia. Por enquanto, o zagueiro ainda definiu o futuro e segue de olho em 2021.