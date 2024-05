Após derrota para o Real Madrid, jogadores do Bayern reclamam da arbitragem: 'Um erro incrível'

O Real Madrid conseguiu uma virada heroica em cima do Bayern na última quarta-feira (8), em Madrid, e avançou para a final da Champions League. Além da derrota, jogadores da equipe alemã saíram de campo criticando a arbitragem do jogo, que foi comandada por Szymon Marciniak.

Uma das principais reclamações foi um impedimento muito contestado pela comissão técnica do Bayern. Na reta final do duelo, aos 57 minutos do segundo tempo, De Ligt marcou um gol que empataria a partida, contudo, antes do lance ser concluído, o árbitro apitou e paralisou o jogo porque o bandeirinha entendeu que o jogador do time alemão estava a frente da linha da bola.

Os jogadores e parte da comissão técnica foram para cima do árbitro, mas, o lance não foi revisado pelo VAR.

"Nós conhecemos as regras e é óbvio que, se não é um impedimento claro, o jogo deve seguir, [os árbitros] devem deixar jogar. Foi uma vergonha. O gol de Joselu é quase um impedimento, algo muito ajustado, deixaram seguir. Conosco, não. Incrível", reclamou De Ligt em entrevista para o canal BelN Sports após a partida.

Além disso, o zagueiro afirmou que o bandeira pediu desculpas e assumiu o erro de ter marcado o lance. Thomas Müller também endossou as críticas e disse que é "um erro incrível".

"Ainda não vi uma linha traçada. Mas é claro que é um erro incrível... O árbitro e a equipe de arbitragem são excelentes, mas isso não nos ajuda se realmente não houve impedimento. Muitas vezes, os zagueiros têm que correr de volta, mesmo quando há um impedimento claro. Nessa situação, levantar a bandeira em um jogo tão importante seria maravilhoso, mas ele não pode apitar imediatamente quando (o lance) está tão ajustado", declarou Thomas Müller.

Antes do lance do Bayern Munique, o arbitro já havia anulado um gol do Real por uma falta de ataque dentro área.

A final da Champions League será decidida entre Borussia Dortmund, que despachou o PSG, e Real Madrid, no dia 1º de junho, em Wembley, Londres. Esta é a 18° final do clube espanhol, que tem 15 títulos. Já o time alemão vai para a terceira decisão e busca a segunda taça.