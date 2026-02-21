Após deixar o Santos, Tiquinho Soares é anunciado pelo Mirassol Estadão Conteúdo 21.02.26 10h37 O Mirassol oficializou, na manhã desta sexta-feira (20), a contratação do atacante Tiquinho Soares. O centroavante de 35 anos chega por empréstimo do Santos até o fim de 2026, com parte dos salários assumidos pelo clube da Vila Belmiro. O jogador desembarcou na região no último sábado e foi recepcionado por torcedores no aeroporto de São José do Rio Preto. No novo clube, vestirá a camisa 29 e reforça o elenco para uma temporada em que o Leão disputará Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. A chegada de Tiquinho amplia as alternativas ofensivas do Mirassol, que já conta com Nathan Fogaça, André Luis, Renato Marques e Rodrigo Rodrigues, além de Edson Carioca como opção para a função. André Luis e Renato Marques estão no departamento médico. O próximo compromisso será justamente diante do Santos, no dia 10 de março, no Maião, pela Série A. Por questões contratuais, o novo reforço não poderá atuar nessa partida. A equipe não viveu um bom encerramento no estadual. No último domingo, o Mirassol foi derrotado pela Portuguesa e acabou eliminado ainda na primeira fase do Paulistão. CARREIRA Com 1,87m, Tiquinho iniciou a carreira no América-RN e ganhou projeção no futebol português. Atuou por Nacional da Ilha da Madeira, Vitória de Guimarães e, principalmente, Porto. No Porto, teve o período mais vitorioso da trajetória. Em cinco temporadas, marcou 64 gols e conquistou dois Campeonatos Portugueses, uma Taça de Portugal e uma Supertaça de Portugal. Depois, passou pelo Tianjin Tiger, da China, e pelo Olympiacos, da Grécia, onde também levantou o Campeonato Grego. De volta ao futebol brasileiro em 2022, defendeu o Botafogo e viveu grande fase. Em duas temporadas, acumulou 44 gols e 17 assistências, participando das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024. Contratado pelo Santos em 2025, disputou 40 partidas, marcou sete gols e deu sete assistências. Em 2026, não entrou em campo. Sua última atuação foi em 7 de dezembro, na vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na rodada final do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mirassol Santos Tiquinho Soares COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ufc No UFC, Melk Costa defende sequência invicta e Michel Pereira luta por recuperação Paraenses entram em ação neste sábado (21) no UFC Houston, no Texas, nos Estados Unidos 21.02.26 9h00 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11 FUTEBOL Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão 20.02.26 14h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13