Após deixar o Santos, Tiquinho Soares é anunciado pelo Mirassol

O Mirassol oficializou, na manhã desta sexta-feira (20), a contratação do atacante Tiquinho Soares. O centroavante de 35 anos chega por empréstimo do Santos até o fim de 2026, com parte dos salários assumidos pelo clube da Vila Belmiro.

O jogador desembarcou na região no último sábado e foi recepcionado por torcedores no aeroporto de São José do Rio Preto. No novo clube, vestirá a camisa 29 e reforça o elenco para uma temporada em que o Leão disputará Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

A chegada de Tiquinho amplia as alternativas ofensivas do Mirassol, que já conta com Nathan Fogaça, André Luis, Renato Marques e Rodrigo Rodrigues, além de Edson Carioca como opção para a função. André Luis e Renato Marques estão no departamento médico.

O próximo compromisso será justamente diante do Santos, no dia 10 de março, no Maião, pela Série A. Por questões contratuais, o novo reforço não poderá atuar nessa partida.

A equipe não viveu um bom encerramento no estadual. No último domingo, o Mirassol foi derrotado pela Portuguesa e acabou eliminado ainda na primeira fase do Paulistão.

CARREIRA Com 1,87m, Tiquinho iniciou a carreira no América-RN e ganhou projeção no futebol português. Atuou por Nacional da Ilha da Madeira, Vitória de Guimarães e, principalmente, Porto.

No Porto, teve o período mais vitorioso da trajetória. Em cinco temporadas, marcou 64 gols e conquistou dois Campeonatos Portugueses, uma Taça de Portugal e uma Supertaça de Portugal. Depois, passou pelo Tianjin Tiger, da China, e pelo Olympiacos, da Grécia, onde também levantou o Campeonato Grego.

De volta ao futebol brasileiro em 2022, defendeu o Botafogo e viveu grande fase. Em duas temporadas, acumulou 44 gols e 17 assistências, participando das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024.

Contratado pelo Santos em 2025, disputou 40 partidas, marcou sete gols e deu sete assistências. Em 2026, não entrou em campo. Sua última atuação foi em 7 de dezembro, na vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, na rodada final do Brasileirão.