Antony cita desrespeito no United e reviravolta no Betis: 'Treinei separado por mais de um mês' Estadão Conteúdo 03.10.25 13h28 Ídolo no Betis e novamente vivendo uma grande fase dentro de campo, o atacante Antony fez uma reflexão sobre a sua trajetória na Europa. Revelado pelo São Paulo, o jogador não conseguiu se firmar no Manchester United, passou por momentos difíceis, mas classificou esse período de dificuldade na Inglaterra como de grande importância para voltar a brilhar na Espanha. Em entrevista à ESPN, ele citou falta de respeito por parte de algumas pessoas do clube inglês, mas garantiu não guardar magos pela fase difícil. "Isso está no passado". "Não sou de me envolver em polêmicas, citar nomes, mas acho que ali, houve um pouco de falta de respeito e de educação também. Ninguém te dar bom dia, boa tarde", afirmou. Na entrevista, ele destacou que a resiliência e continuar trabalhando foi fundamental para conseguir driblar a frustração de não estar jogando. "Treinei separado mais de um mês. Mais de 40 dias em hotéis, eu e meu pai. Trabalhava à tarde enquanto o grupo principal treinava de manhã. Foi o momento de me testar. Tenho a minha conexão com Deus, que é muito forte em relação a isso." De revelação do São Paulo ao ocaso no futebol inglês. Antony conviveu com essa montanha russa e acabou deixando o clube ao fim da janela de transferências. Superada essa fase, ele reconheceu que não teve o rendimento esperado. "Acho que o extracampo me afetou muito e assumo as minhas responsabilidades. Mas sei do meu potencial e das minhas qualidades. Não joguei uma Copa do Mundo à toa e não voltei à seleção brasileira por acaso", comentou. Contratado pelo Betis por por 25 milhões de euros (algo em torno de R$ 159 milhões)lembrou que por pouco não trocou a Inglaterra pelo futebol alemão ao saber do interesse do Bayern de Munique pelo seu futebol. "O Bayern também tinha me chamado, mas estava praticamente com tudo fechado com o Bétis. Balançou sim, mas estou muito feliz de estar aqui (na Espanha), onde tenho o carinho das pessoas", declarou.