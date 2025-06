Antonelli se forma no Ensino Médio e comemora 'concentração total' nas corridas da F-1

Um dos estreantes da Fórmula 1 nesta temporada, o jovem italiano Kimi Antonelli vai poder se concentrar totalmente em seu trabalho na Mercedes e nas corridas do Mundial deste ano. O motivo? Ele finalmente se formou no Ensino Médio, no fim de semana, encerrando o período em que precisava conciliar os estudos e as etapas da F-1.

O piloto de apenas 18 anos fez o anúncio em suas redes sociais nesta segunda-feira. "Aprovado" foi a mensagem que postou, ao lado de uma foto com uma coroa de louros sobre a cabeça. Antonelli se formou no Ensino Médio ao ser aprovado em seus últimos exames, realizados na última semana.

Curiosamente, o bom resultado nos testes coincidiu com a sua melhor performance na F-1. Na última etapa, ele obteve seu primeiro pódio ao terminar em terceiro lugar no GP do Canadá. De lá, voou direto para Casalecchio di Reno, perto de Bolonha, para fazer seus exames finais, em solo italiano.

"Eu estava bastante estressado, porque não tinha muito tempo para estudar. Mas dei o meu melhor", disse Antonelli aos repórteres depois de fazer a primeira parte dos exames na semana passada. Ele disse que inglês é sua matéria favorita "porque é a que é mais fácil para mim".

Uma das maiores apostas da Mercedes nos últimos anos, Antonelli acrescentou que queria concluir os exames, que incluíam seções escritas e orais, antes do GP da Áustria, "para que eu possa me concentrar totalmente na corrida". O GP austríaco será realizado entre a próxima sexta-feira e domingo, no Red Bull Ring, em Spielberg.