Anisimova se vinga de Swiatek após duplo 6 a 0 na final de Wimbledon e vai à semi no US Open Estadão Conteúdo 03.09.25 19h37 Há menos de dois meses, Amanda Anisimova recebeu muitas críticas após levar uma bicicleta na final de Wimbledon. A humilhante derrota com duplo 6 a 0 diante de Iga Swiatek foi vingada nesta quarta-feira, quando a norte-americana eliminou a polonesa nas quartas de final do US Open, também em sets diretos, com 6/4 e 6/3. O ponto do triunfo veio de maneira dramática e com dose de crueldade para a número 2 do mundo. Anisimova foi para o serviço decisivo e logo abriu 40 a 0. Com triplo match point, ela não escondeu a ansiedade. Apressou uma bola e mandou para fora e depois cometeu uma dupla falta. Com um sorriso tímido, nervosismo evidente e gigante apreensão, errou novo serviço. Iga invadiu a quadra para atacar o segundo saque. E assim o fez, mas Anisimova conseguiu devolveu. A troca de golpes poderia se alongar, mas a 8ª favorita carimbou a rede e a balinha, caprichosa, caiu no cantinho da quadra, sem tempo de reação para a favorita. Swiatek aceitou o pedido de desculpas da oponente, no tradicional fair play nesse tipo de jogada. E mostrou ser gigante com forte abraço e os parabéns para uma incrédula Anisimova na rede. A vencedora não sabia para onde olhar nem como festejar o grande resultado da carreira. "Jogar aqui é tão especial. Estou curtindo a melhor fase da minha vida aqui", disse Anisimova, emocionada e aplaudida de pé pelos compatriotas que lotaram o Arthur Ashe Stadium. "Quando cheguei, pensei: 'vamos tentar passar de uma rodada'. E tem sido um sonho." Óbvio que ela não esqueceria da dolorosa derrota de Wimbledon. Mas mostrou-se mentalmente forte em quadra e também para falar da rápida volta por cima. "Voltar de Wimbledon assim é muito especial para mim. Sinto que trabalhei muito para me recuperar e hoje foi a prova definitiva que consigo. É muito especial."