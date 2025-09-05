Anisimova derrota Osaka e vai enfrentar Sabalenka na decisão do título do US Open Estadão Conteúdo 05.09.25 2h13 Amanda Anisimova garantiu, nesta madrugada de sexta-feira, pela segunda vez consecutiva uma vaga em final de Grand Slam, ao derrotar a japonesa Naomi Osaka, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7, 7/6 (7/3) e 6/3, em 2h58 de jogo. A norte-americana vai enfrentar na final de sábado a belarussa Aryna Sabalenka, que passou pela americana Jessica Pegula. Anisimova se mostrou em Nova York estar totalmente recuperada psicologicamente após a derrota de forma humilhante para a polonesa Iga Swiatek, com duplo 6/0, na final deste ano em Wimbledon. Osaka começou na pressão e conseguiu a quebra no primeiro serviço de Anisimova. No terceiro game, a japonesa teve três break points, mas a americana reagiu com cinco pontos seguidos para ratificar o saque. Anisimova ganhou confiança para devolver a quebra no quarto game e empatar a disputa na parcial inicial. Mas Osaka, mais uma vez, mostrou força e precisão nos golpes para conseguir mais uma quebra e ratificar seu saque: 4 a 2. O equilíbrio permaneceu até o final do set, com as tenistas mantendo seus saques. Determinada e empurrada pela torcida, Anisimova devolveu a quebra no décimo game. Com força no saque, a americana chegou a 6/5. Osaka confirmou seu serviço e levou a decisão do set para o tie-break. Anisimova foi mal e cometeu vários erros não-forçados, enquanto Osaka se mostrou mais concentrada para fechar o tie-break em 7/4, em 1h03. A derrota no primeiro set não intimidou Anisimova, que começou a segunda parcial com uma quebra de saque de Osaka, que devolveu no serviço seguinte e se impôs para fazer 2/1. A pressão continuou forte sobre a americana, que precisou lutar muito para manter seu serviço e empatar em 2/2. Anisimova seguiu concentrada e obteve mais uma quebra no quinto game, mas a americana mais uma vez não conseguiu sustentar por muito tempo a quebra de vantagem. A disputa seguiu forte, com as tenistas lutando ponto a ponto. O nono game termina com Anisimova festejando mais uma quebra de serviço, enquanto Osaka se enervou com a bola fora. Mas no décimo game o equilíbrio mental foi de Osaka, que obteve mais uma quebra, após dupla falta de Anisimova. Na sequência, a japonesa salvou dois break points para fazer 6/5. Impecável no saque, a americana ganhou o 12º game e mandou a decisão do set mais uma vez para o tie-break. Esbanjando confiança, Anisimova abusou de velas devoluções e fechou com 7/3, em 1h11, levando a decisão da vaga na final para o terceiro set. O terceiro set começou de maneira diferente, com as tenistas conseguindo manter seus serviços, após dez quebras nos dois primeiros sets. Mas no quarto game Anisimova conseguiu a quebra e confirmou seu saque na sequência para abrir 4/1, diante de uma Osaka que demonstrou cansaço. Daí até o final as tenistas mantiveram seus saques e a vitória ficou para Anisimova com 6/3, após 44 minutos de set e 2h58 de jogo. 