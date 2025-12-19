Aníbal Moreno de saída do Palmeiras? Entenda como atleta perdeu espaço no time de Abel Ferreira Estadão Conteúdo 19.12.25 19h14 O volante Aníbal Moreno pode estar de saída do Palmeiras. Depois de um 2025 de altos e baixos, o jogador, de 26 anos, interessa ao River Plate, que chegou a fazer sondagens pelo atleta, segundo informaram portais da imprensa brasileira como ESPN e GE. No fim de 2023, o time alviverde desembolsou US$ 7 milhões (R$ 34 milhões) para contratar o jogador do Racing, onde se destacou atuando no meio-campo. A missão do volante era substituir Zé Rafael, que foi uma importante peça do esquema de jogo de Abel Ferreira, recuado após a venda de Danilo, hoje no Botafogo. Na primeira temporada pelo Palmeiras, Aníbal teve um bom desempenho e ganhou espaço na equipe. Pela importância que ganhou no time palmeirense, foi convocado por Lionel Scaloni para amistosos da Argentina na Data Fifa de outubro deste ano. Entretanto, o cenário mudou. Erros em sequência em jogos importantes, como a expulsão no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians e o erro na saída de bola que deu origem ao terceiro gol do Flamengo na derrota para o time rubro-negro por 3 a 2, pela 29ª rodada do Brasileirão, o jogador se tornou numa espécie de vilão no ano. Também cometeu um pênalti que ajudou na construção da virada do Grêmio sobre o Palmeiras em novembro, no último jogo antes da final da Libertadores. Pelas falhas capitais em partidas decisivas, Abel Ferreira perdeu a confiança no jogador. Além disso, o português também preferiu improvisar o zagueiro Bruno Fuchs na função de volante em vez de contar com Aníbal ou com o uruguaio Emiliano Martínez, reforço para a posição que chegou nesta temporada, mas que ainda não deslanchou. Por todas essas razões, o Palmeiras decidiu ir atrás de reforçar o elenco. Um dos objetivos do clube para 2026 é a contratação de um novo volante. Com a camisa do Palmeiras, Aníbal marcou quatro gols, deu quatro assistências em 117 paridas e foi campeão do Paulistão em 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Aníbal Moreno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua 19.12.25 13h41 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 FUTEBOL Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA 19.12.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19