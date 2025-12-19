Capa Jornal Amazônia
Aníbal Moreno de saída do Palmeiras? Entenda como atleta perdeu espaço no time de Abel Ferreira

Estadão Conteúdo

O volante Aníbal Moreno pode estar de saída do Palmeiras. Depois de um 2025 de altos e baixos, o jogador, de 26 anos, interessa ao River Plate, que chegou a fazer sondagens pelo atleta, segundo informaram portais da imprensa brasileira como ESPN e GE.

No fim de 2023, o time alviverde desembolsou US$ 7 milhões (R$ 34 milhões) para contratar o jogador do Racing, onde se destacou atuando no meio-campo. A missão do volante era substituir Zé Rafael, que foi uma importante peça do esquema de jogo de Abel Ferreira, recuado após a venda de Danilo, hoje no Botafogo.

Na primeira temporada pelo Palmeiras, Aníbal teve um bom desempenho e ganhou espaço na equipe. Pela importância que ganhou no time palmeirense, foi convocado por Lionel Scaloni para amistosos da Argentina na Data Fifa de outubro deste ano. Entretanto, o cenário mudou.

Erros em sequência em jogos importantes, como a expulsão no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians e o erro na saída de bola que deu origem ao terceiro gol do Flamengo na derrota para o time rubro-negro por 3 a 2, pela 29ª rodada do Brasileirão, o jogador se tornou numa espécie de vilão no ano. Também cometeu um pênalti que ajudou na construção da virada do Grêmio sobre o Palmeiras em novembro, no último jogo antes da final da Libertadores.

Pelas falhas capitais em partidas decisivas, Abel Ferreira perdeu a confiança no jogador. Além disso, o português também preferiu improvisar o zagueiro Bruno Fuchs na função de volante em vez de contar com Aníbal ou com o uruguaio Emiliano Martínez, reforço para a posição que chegou nesta temporada, mas que ainda não deslanchou.

Por todas essas razões, o Palmeiras decidiu ir atrás de reforçar o elenco. Um dos objetivos do clube para 2026 é a contratação de um novo volante.

Com a camisa do Palmeiras, Aníbal marcou quatro gols, deu quatro assistências em 117 paridas e foi campeão do Paulistão em 2024.

