Ángel Romero e Talles Magno não têm contratos renovados e deixam o Corinthians

Estadão Conteúdo
03.01.26 15h42

O dia da reapresentação do elenco do Corinthians para a pré-temporada também marcou as despedidas de Ángel Romero e Talles Magno. O clube alvinegro optou por não renovar os contratos da dupla, encerrados no último dia 31, e ambos foram liberados para buscar novos desafios.

Ídolo da Fiel torcida, o paraguaio Romero é o estrangeiro que mais vestiu a camisa corintiana, com 377 jogos, e com mais gols anotados, 67 no total. O atacante também foi o maior goleador da Neo Química Arena até maio do ano passado, quando acabou ultrapassado por Yuri Alberto.

O atleta de 33 anos conquistou seis taças em oito anos defendendo o clube, entre 2014 e 2018, e desde 2023, mas vinha sendo considerado um 12º jogador, normalmente como opção no banco de reservas na última temporada.

"O presidente Osmar Stabile, em nome de toda a diretoria e de todos os torcedores do Sport Club Corinthians Paulista, agradece o atleta por todos os serviços prestados pelo atleta nestes oito anos - em duas passagens - honrando a camisa e deseja sucesso na sua sequência profissional", afirmou o clube, em nota.

Já Talles Magno ficou um ano e meio emprestado pelo New York City, dos Estados Unidos, e foi um dos destaques na campanha do título paulista do ano passado. O atleta de 23 anos, porém, perdeu espaço após a chegada de Dorival Júnior e o clube decidiu não tentar um novo empréstimo. O atacante dá adeus com nove gols em 67 jogos, tendo conquistado, além do Estadual, a Copa do Brasil.

Na reapresentação do elenco, neste sábado, não compareceram Fabrizio Angileri e Maycon, que negociam a renovação contratual, e o experiente Fagner, que busca um acordo de rescisão. Yuri Alberto foi liberado para viajar à Itália, onde realiza processo de obtenção de cidadania, enquanto José Martínez se encontra na Venezuela e impossibilitado de retornar ao Brasil até que consiga reemitir seu passaporte. Alex Santana, Héctor Hernández e Renato se apresentarão nesta segunda-feira e treinarão separados do restante do grupo.