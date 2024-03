Anel de campeão da NBA de Kobe Bryant é leiloado por mais de R$ 470 mil

Um dos anéis de campeão da NBA de Kobe Bryant, uma réplica exata do anel da temporada 1999/2000, quando o jogador conquistou seu primeiro título pelo Los Angeles Lakers, está sendo leiloado por mais de R$ 470 mil. Na ocasião, o jogador venceu o Indiana Pacers nas finais da NBA.

O leilão, que vai até o dia 30 de março, é organizado pela casa de leilões Goldin Auctions e conta com a autorização de Pam Bryant, mãe de Kobe. A réplica do anel foi originalmente feita a pedido do próprio Kobe para presentear seu pai, Joe Bryant. A joia, avaliada em US$ 14 mil, já recebeu lances de até US$ 94 mil (R$ 471 mil) no leilão.

Na temporada 1999-00, Kobe, então com 21 anos, teve médias de 22,5 pontos, 6,3 rebotes e 4,9 assistências. Na pós-temporada, seus números foram semelhantes, com 21,1 pontos, 4,5 rebotes e 4,4 assistências. O título contra o Indiana Pacers foi o primeiro da carreira de Kobe e marcou o início de uma dinastia dos Lakers, que conquistariam mais quatro títulos nos anos seguintes: 2000-01, 2001-02, 2008-09 e 2009-10.

Kobe Bryant morreu aos 41 anos em janeiro de 2020 em um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. Uma das filhas do astro, Gianna Maria, de 13 anos, também estava a bordo e faleceu no acidente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)