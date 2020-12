Andreoli sobre Neymar: 'É reflexo de quem está no comando do país'

O apresentador Felipe Andreoli criticou Neymar, após a notícia de que o jogador dará uma grande festa de fim de ano em Mangaratiba em meio à pandemia do novo coronavírus. Andreoli falou sobre a postura do camisa 10 da Seleção e disse que Neymar é reflexo do povo e de Bolsonaro. Ele ainda destacou o comportamento de outras figuras importantes do esporte.

- Neymar é o reflexo do Brasil e de tantos brasileiros, inclusive de quem está no comando do país - disse Andreoli durante o programa "Globo Esporte" de São Paulo nesta tarde.

- A gente que ama o esporte quer falar bem dos nossos ídolos, dos nossos craques. Como é bom a gente ter gênio da bola que consegue unir o seu dom com os aprendizados da vida. A gente tem o LeBron James, o Hamilton. É admirável quando a gente vê pessoas que estão no topo da pirâmide social, cercadas de privilégios conquistados, mas que seguem conectadas com a realidade do mundo, do seu país, da sua gente. Em campo, Neymar continua jogando muita bola. Fora de campo, infelizmente, segue pisando na bola - destacou.

Neymar vem recebendo muitas críticas nas redes sociais. A agência Fábrica, produtora responsável pelo evento, emitiu uma nota afirmando que realizará uma festa na Costa Verde para 150 pessoas, mas não citou o nome do jogador do PSG.