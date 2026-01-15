Andreas Pereira sofre lesão no ombro e pode ficar fora do Palmeiras por um mês O atleta foi avaliado pelo departamento médico do clube que diagnosticou uma lesão no ombro esquerdo Estadão Conteúdo 15.01.26 15h33 Andreas Pereira (Instagram @andreaspereira) O técnico Abel Ferreira não vai poder contar com Andreas Pereira para os próximos jogos do Palmeiras. O atleta foi avaliado pelo departamento médico do clube que diagnosticou uma lesão no ombro esquerdo. O jogador se machucou na vitória de 1 a 0 sobre o Santos nesta quarta-feira, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Logo após receber atendimento médico, o meio-campista deixou a partida no primeiro tempo. Andreas sofreu um trauma no local, mas a contusão não é considerada grave. Após ser submetido a exames foi iniciado um tratamento conservador. O atleta poderá ficar fora da equipe por até um mês. Em suas redes sociais, o camisa 8 lamentou o episódio e disse que logo estará novamente em ação. "Feliz pela vitória, agora é recuperar e voltar mais forte. Agradeço pelas mensagens de apoio, tanto para mim, quanto para minha família. Logo tô de volta". No treino realizado na manhã desta quinta-feira, a boa notícia ficou por conta do lateral-esquerdo Jefté. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, ele participou de boa parte da atividade. Em fase final de recuperação (torção no tornozelo esquerdo), Felipe Anderson começou o processo de transição física. Com 100% de aproveitamento após vencer a Portuguesa a estreia e o Santos no meio de semana, o time palmeirense volta a campo neste sábado para encarar o Mirassol na Arena Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Andreas Pereira lesão ombro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00