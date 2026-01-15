Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Andreas Pereira sofre lesão no ombro e pode ficar fora do Palmeiras por um mês

O atleta foi avaliado pelo departamento médico do clube que diagnosticou uma lesão no ombro esquerdo

Estadão Conteúdo
fonte

Andreas Pereira (Instagram @andreaspereira)

O técnico Abel Ferreira não vai poder contar com Andreas Pereira para os próximos jogos do Palmeiras. O atleta foi avaliado pelo departamento médico do clube que diagnosticou uma lesão no ombro esquerdo.

O jogador se machucou na vitória de 1 a 0 sobre o Santos nesta quarta-feira, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Logo após receber atendimento médico, o meio-campista deixou a partida no primeiro tempo.

Andreas sofreu um trauma no local, mas a contusão não é considerada grave. Após ser submetido a exames foi iniciado um tratamento conservador. O atleta poderá ficar fora da equipe por até um mês.

Em suas redes sociais, o camisa 8 lamentou o episódio e disse que logo estará novamente em ação. "Feliz pela vitória, agora é recuperar e voltar mais forte. Agradeço pelas mensagens de apoio, tanto para mim, quanto para minha família. Logo tô de volta".

No treino realizado na manhã desta quinta-feira, a boa notícia ficou por conta do lateral-esquerdo Jefté. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, ele participou de boa parte da atividade. Em fase final de recuperação (torção no tornozelo esquerdo), Felipe Anderson começou o processo de transição física.

Com 100% de aproveitamento após vencer a Portuguesa a estreia e o Santos no meio de semana, o time palmeirense volta a campo neste sábado para encarar o Mirassol na Arena Barueri.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Andreas Pereira

lesão

ombro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral

Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste

15.01.26 16h15

FUTEBOL

Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão

Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu

15.01.26 14h53

Futebol

Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes

Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A.

15.01.26 14h22

Polêmica

Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja

Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento

15.01.26 11h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão

Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A

15.01.26 10h11

futebol

FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso

Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos

15.01.26 9h12

Polêmica

Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja

Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento

15.01.26 11h35

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

15.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda