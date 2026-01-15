Andreas Pereira sofre lesão no ombro e pode ficar fora do Palmeiras por um mês

O técnico Abel Ferreira não vai poder contar com Andreas Pereira para os próximos jogos do Palmeiras. O atleta foi avaliado pelo departamento médico do clube que diagnosticou uma lesão no ombro esquerdo.

O jogador se machucou na vitória de 1 a 0 sobre o Santos nesta quarta-feira, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Logo após receber atendimento médico, o meio-campista deixou a partida no primeiro tempo.

Andreas sofreu um trauma no local, mas a contusão não é considerada grave. Após ser submetido a exames foi iniciado um tratamento conservador. O atleta poderá ficar fora da equipe por até um mês.

Em suas redes sociais, o camisa 8 lamentou o episódio e disse que logo estará novamente em ação. "Feliz pela vitória, agora é recuperar e voltar mais forte. Agradeço pelas mensagens de apoio, tanto para mim, quanto para minha família. Logo tô de volta".

No treino realizado na manhã desta quinta-feira, a boa notícia ficou por conta do lateral-esquerdo Jefté. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, ele participou de boa parte da atividade. Em fase final de recuperação (torção no tornozelo esquerdo), Felipe Anderson começou o processo de transição física.

Com 100% de aproveitamento após vencer a Portuguesa a estreia e o Santos no meio de semana, o time palmeirense volta a campo neste sábado para encarar o Mirassol na Arena Barueri.