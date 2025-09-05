Andreas Pereira é convocado por Carlo Ancelotti para a vaga de Kaio Jorge na seleção brasileira O jogador do time mineiro sofreu uma lesão muscular na partida em que o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 Estadão Conteúdo 05.09.25 14h03 Recém-contratado pelo Palmeiras, o meio-campista Andreas Pereira foi convocado nesta sexta-feira por Carlo Ancelotti para o último compromisso do Brasil nas Eliminatórias da América do Sul, diante da Bolívia, em La Paz, na próxima terça-feira. Ele foi chamado para substituir o atacante cruzeirense Kaio Jorge, cortado por motivo de contusão. O jogador do time mineiro sofreu uma lesão muscular na partida em que o Brasil venceu o Chile por 3 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, em compromisso válido pela 17ª rodada do torneio eliminatório. O atleta entrou no segundo tempo da partida diante dos chilenos. Contratado junto ao Fulham, da Inglaterra, Andreas Pereira realizou o seu primeiro treino na Academia de Futebol na reapresentação do Palmeiras, nesta quinta-feira. O atleta, que estava em atividade no futebol inglês, chega ao Brasil com expectativa de reforçar o time paulista já na retomada do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de setembro, contra o Internacional. O treinador italiano optou por chamar um atleta de meio-campo para substituir um jogador de frente devido à suspensão do volante Casemiro, que não reúne condições de enfrentar os bolivianos em La Paz. Com Andreas, ele ganha mais opções para escalar o setor. Antes de Kaio Jorge, o comandante italiano já tinha sofrido desfalques em relação à convocação inicial. O lateral-esquerdo Alexsandro, do Flamengo, o volante Joelinton, do Newcastle, o lateral-direito Vanderson, do Monaco, e Matheus Cunha, do Manchester United, também tiveram de ser substituídos por motivo de contusão. O Brasil chega para desafiar a altitude de La Paz somente atrás da líder Argentina na classificação das Eliminatórias. O time nacional chegou aos 28 pontos após triunfar sobre os chilenos no Rio. Já os argentinos comandam a tabela com folga, ostentam 38 pontos encerram a competição com o primeiro lugar já garantido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Andreas Pereira convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol feminino Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15 Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém 05.09.25 12h58 Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23 Futebol Primeira etapa do Circuito Paraense de Futebol de Base estende período de inscrições e tem nova data Para atender à demanda, a competição estendeu o período de inscrições de equipes para o torneio. 05.09.25 12h01 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00