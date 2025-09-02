Andreas fala em seleção e se diz pronto para 'maratona' de jogos no Palmeiras Será a segunda vez que Andreas jogará em solo brasileiro. Estadão Conteúdo 02.09.25 15h58 Principal contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, o meia Andreas Pereira conheceu a Academia de Futebol nesta terça-feira e deu suas primeiras declarações como jogador da equipe paulista. O jogador escolheu a camisa número oito, falou em seleção brasileira e disse estar pronto para a "maratona" de jogos da temporada brasileira. "Foi uma escolha minha, gosto do número 8. Já usei a 18 em alguns clubes. Para mim, é um número especial, sei que vários jogadores com importância aqui já o vestiram e espero só retribuir e buscar ter sucesso com essa camisa", comentou o meio-campista, que está voltando ao futebol brasileiro. "Conversei com o Abel (Ferreira) brevemente, ele me mandou uma mensagem quando concretizou a negociação. Espero ajudar, sou um jogador que pode ajudar no meio de campo com gols ou assistências, defendendo. Sou um jogador dinâmico e espero conseguir fazer isso aqui no Palmeiras", completou. Será a segunda vez que Andreas jogará em solo brasileiro. A primeira foi no Flamengo, entre 2021 e 2022. Nos últimos anos, o jogador de 29 anos defendeu o Fulham, no Campeonato Inglês, o mais badalado do mundo atualmente. "A estrutura aqui é de um clube de elite da Europa, pode se comparar com a elite do mundo essa estrutura. Estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte. Aqui tem tudo que um jogador precisa para se desenvolver e dar resultado. Isso é o mais importante", disse o atleta, que assinou contrato com o Palmeiras até 2028. Na volta ao futebol nacional, Andreas terá pela frente o Brasileirão e a Copa do Brasil. E ele diz estar preparado para iniciar essa sequência de jogos, que pode se estender até o fim de dezembro. "Sei que o calendário tem muitos jogos um atrás do outro. Estou preparado. Acabei de fazer a pré-temporada no meu ex-clube e me sinto pronto para jogar, ajudar a equipe e ajudar o Palmeiras a vencer mais uma vez." Como já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, o meia já poderá estrear com a camisa do Palmeiras. Após a Data Fifa, iniciada na segunda-feira, o Palmeiras volta a campo no dia 13 para enfrentar o Internacional, em casa, pelo Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Andreas Pereira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. 02.09.25 14h03 Futebol Para desenvolver novos atletas, FPF lança segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base Torneio visa potencializar novos talentos do futebol no Estado 02.09.25 12h26 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol O que espera por Marcos Braz? 02.09.25 9h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36